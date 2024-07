Gattinara ricorda Piero Tonetti: ha arredato le case di generazioni di famiglie. Se n’è andato un uomo che ha sempre partecipato alla vita della città.

Gattinara ricorda Piero Tonetti: ha arredato le case di generazioni di famiglie

La città di Gattinara ha salutato con commozione Piero Tonetti, al secolo Pier Giovanni, scomparso all’età di 87 anni. Una vita dedicata al lavoro, alla famiglia e alle tradizioni locali: lascia un’ impronta indelebile nella comunità. Piero Tonetti è stato un esempio di dedizione per il proprio lavoro e per il proprio paese.

Iniziò la sua carriera come falegname, dimostrando da subito maestria e amore per il legno, che lo portarono poi a diventare un apprezzato mobiliere. Le sue creazioni hanno arredato le case di generazioni di gattinaresi, accompagnando i novelli sposi alla nuova vita coniugale e familiare.

Non solo un eccellente artigiano

Ma Piero non si è limitato a essere un eccellente artigiano, la sua partecipazione alle tradizioni locali è stata altrettanto significativa: da giovane, si era dedicato con entusiasmo al Carnevale di Gattinara, contribuendo, con la sua ingegnosità, a portare a livello di eccellenza la kermesse locale, tanto da esportarne i manufatti anche in Canton Ticino.

È stato inoltre un promotore delle “tabine”, luoghi di incontro e convivialità, che hanno rappresentato, e ancora rappresentano, il cuore pulsante della comunità.

Conclusa la carriera professionale, Piero Tonetti ha continuato ad essere un punto di riferimento per tutta la famiglia, offrendo amore e saggezza, specie agli amati bisnipoti Tommaso e Edoardo. La sua presenza è stata un pilastro per la famiglia.

