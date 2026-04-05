Gattinara rinnova la piscina: sarà pronta per l’estate. Un investimento da 400mila euro per una struttura completamente rimodernata. La riapertura a giugno.

Gattinara rinnova la piscina: sarà pronta per l’estate

Procedono a gonfie vele i lavori di ristrutturazione alla piscina di via Castellazzo, a Gattinara. Le operazioni sono iniziate a gennaio, dopo la chiusura della gara d’appalto che ha visto prevalere sui concorrenti la ditta “Gieffe costruzioni srl”, facente parte del “Frola group costruzioni” di Novara.

Questa seconda tranche di lavori è una delle operazioni più importanti per l’impianto gattinarese, che il Comune ha previsto di ristrutturare completamente nell’arco di tre anni. Dopo la sistemazione dell’area esterna e del bar, è infatti ora la volta delle piscine, mentre nell’ultima fase saranno ristrutturati gli spogliatoi. Dal 2027 quindi e con una spesa di 400mila euro, il Comune si sarà dotato di una struttura rinnovata e adeguata alle più recenti normative.

Un rinnovamento completo

«I lavori attuali riguardano il rifacimento degli impianti tecnologici sotterranei: la vasca di compenso, i filtri, le pompe, «tutte cose che di solito gli utilizzatori non considerano, ma che sono essenziali e alla base di un’acqua di balneazione perfetta – spiega il vicesindaco Daniele Baglione -. Oltre a questo, le vasche avranno un bordo interamente a sfioro, che è diventato obbligatorio».

Verranno eliminati scalini e dislivelli, oltre ad essere inserite rampe idonee dove necessarie. Anche la pavimentazione sarà interamente rifatta. Saranno poi rimosse le vasche situate verso gli spogliatoi perché non più a norma e verrà creata una bellissima spiaggia, che potrà essere utilizzata per corsi di fitness o per prendere il sole a bordo vasca. Infine, nella piscina dei piccoli verrà creata un’area con acqua estremamente bassa per poter essere utilizzata dai più piccini. Saranno nuove le docce e tutti i percorsi, le scalette e gli accessori.

Apertura per giugno

Al momento attuale, sono stati completati i lavori di rimozione e demolizione sul piano spiaggia e sono in preparazione il bordo sfioratore, la vaschetta piccola per i bambini con l’inserimento di una scala di accesso con due gradini, e la spiaggetta. Sono stati definiti gli impianti di trattamento dell’acqua ed è stata messa in ordine la componentistica degli impianti.

«Sappiamo che in questi casi, in cui i lavori si svolgono all’aperto, il meteo gioca un grande ruolo e troppi giorni di pioggia potrebbero farli tardare – ipotizza il vicesindaco Daniele Baglione -. Ma noi siamo positivi e pensiamo che il sole sarà nostro alleato, così che da giugno i gattinaresi, i nostri ospiti da fuori e i centri estivi potranno godere della loro abituale piscina come e meglio di sempre».

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