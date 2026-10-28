A Gattinara la spesa diventa una sorpresa: 3300 premi da grattare nei negozi

Fare acquisti nei negozi di Gattinara e ricevere in cambio sconti o piccoli regali. È la proposta di “Tenta la fortuna”, l’iniziativa promossa dall’Oadi “Gattinara In” per incentivare lo shopping nelle attività commerciali cittadine. Fino al 30 novembre, in 35 esercizi aderenti sono disponibili complessivamente 3300 tagliandi “Gratta e vinci”, che permettono ai clienti di scoprire una sorpresa dopo aver effettuato un acquisto.

L’iniziativa arriva in un periodo in cui molte famiglie iniziano già a pensare ai regali di Natale e cercano occasioni per risparmiare. Ogni negozio aderente mette a disposizione circa cento tagliandi, con premi che possono consistere in sconti o omaggi da utilizzare presso le attività coinvolte. L’obiettivo è rendere ancora più conveniente scegliere i commercianti della città, evitando di rivolgersi necessariamente ai grandi centri commerciali.

Come funziona: si acquista, si gratta e si scopre il premio

Il meccanismo di “Tenta la fortuna” è semplice. Chi effettua un acquisto in uno dei negozi partecipanti riceve un tagliando con una striscia argentata da grattare. Sotto la superficie si nasconde il premio, che può essere uno sconto oppure un omaggio. La sorpresa si scopre soltanto dopo aver grattato il tagliando, aggiungendo un piccolo elemento di gioco all’esperienza degli acquisti quotidiani.

Per usufruire del vantaggio ottenuto, il cliente deve presentarsi nell’esercizio commerciale indicato sul buono. Gli sconti e gli omaggi devono essere ritirati entro il 30 novembre, termine previsto per l’iniziativa. Un’occasione per entrare anche in negozi diversi da quelli abitualmente frequentati, scoprendo prodotti e servizi che fanno parte dell’offerta commerciale gattinarese.

«Non serve andare nei grandi centri commerciali»

La campagna nasce dalla volontà di valorizzare le attività della città e incoraggiare i residenti a scegliere i negozi di vicinato. «Desideriamo che i gattinaresi facciano i loro acquisti restando in città, apprezzando le proposte dei nostri commercianti», spiega Franco Pasella dell’Oadi. L’idea è dimostrare che anche i negozi locali possono offrire convenienza, oltre alla qualità e al rapporto diretto con i clienti.

«A Gattinara ci sono negozi di tutti i generi merceologici e quelli che hanno aderito rappresentano gran parte dell’offerta. Crediamo che anche nei locali delle nostre vie si possa fare una spesa conveniente, senza affrontare lunghi viaggi verso i grandi centri commerciali». Per gli organizzatori, Gattinara può essere considerata un grande centro commerciale a cielo aperto, con una varietà di proposte distribuite nelle vie cittadine.

Dall’abbigliamento alla gastronomia: 35 attività coinvolte

L’adesione dei commercianti è ampia e comprende numerosi settori. Partecipano negozi di abbigliamento e calzature, attività che propongono oggetti d’arte, gastronomie, pasticcerie, gelaterie e fruttivendoli. La varietà delle attività permette di trovare occasioni per acquisti molto diversi, dalla spesa quotidiana ai prodotti da regalare in vista delle festività natalizie.

All’iniziativa hanno aderito anche parrucchieri, estetiste, ottici, negozi di telefonia e fotografia, oltre a bar e attività dedicate alla casa. Tra queste ultime figurano ferramenta, tappezzieri e negozi di casalinghi. Un coinvolgimento che abbraccia buona parte del commercio cittadino e che punta a favorire la circolazione dei clienti tra le diverse attività, creando nuove occasioni di acquisto e di conoscenza reciproca.

Un’occasione per risparmiare e sostenere i negozi della città

Con “Tenta la fortuna”, l’Oadi vuole trasformare una normale spesa in una piccola opportunità aggiuntiva per i clienti. La curiosità di scoprire cosa si nasconde sotto la striscia argentata diventa uno stimolo a frequentare i negozi cittadini. Il vero obiettivo è però rafforzare il legame tra commercianti e consumatori, promuovendo le attività che contribuiscono a mantenere vive le vie di Gattinara.

L’iniziativa proseguirà fino alla fine di novembre, offrendo ancora diverse settimane per partecipare e utilizzare i premi. Tra sconti, omaggi e acquisti in vista del Natale, scegliere i negozi sotto casa può diventare una scelta vantaggiosa per tutti: per chi compra, che può trovare nuove occasioni di risparmio, e per le attività locali, che ricevono un sostegno concreto dalla propria comunità.

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