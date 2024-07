L’istituto per geometri di Gattinara saluta il prof Gentile che va in pensione. La sezione staccata del “Ferrari” da settembre perderà uno dei suoi docenti storici.

Va in pensione, dopo 30 anni di servizio, Pietro Mario Gentile, insegnante di topografia all’istituto per geometri Mercurino Arborio di Gattinara. La sezione staccata del “Ferrari” da settembre perderà uno dei suoi docenti storici, dopo un anno scolastico intenso e impegnativo.

Punto di riferimento della scuola

«Da sempre docente di riferimento per colleghi e alunni – lo ricordano dalla scuola -, il professore ha dato un grande contributo alla crescita e allo sviluppo dell’Istituto tecnico in tema di innovazione e strumentazione. Sempre lungimirante nel fare scelte che avrebbero potuto aiutare i ragazzi ad acquisire una buona preparazione tecnica per affrontare il mondo del lavoro o lo studio universitario, Gentile ha anche seguito come tecnico di riferimento gli alunni che si sono recati a Malta, Cipro, Inghilterra e Irlanda con il progetto Erasmus».

Un momento toccante il saluto dei suoi alunni

Per comprendere quanto amato fosse il prof nella scuola, basti pensare che tutti gli studenti e i docenti dell’indirizzo Cat hanno atteso l’arrivo di Gentile, di ritorno anche al penultimo giorno di scuola, da un’uscita didattica con una delle sue classi, per dedicargli un lungo e caloroso applauso, in un momento di saluto emozionante.

In occasione del collegio docenti del 18 giugno, che si è svolto in presenza nella sede di Borgosesia, sono stati invece il dirigente Mauro Faina e gli insegnanti a salutare il collega pensionando, esprimendo la loro gratitudine per il lavoro svolto, oltre che il ringraziamento per il cammino compiuto insieme e per i legami sia professionali che personali che si sono instaurati.

«Il tutto – commentano dalla scuola – si è svolto in un clima di leggerezza, accompagnato da un rinfresco per festeggiare questo passaggio a un nuovo capitolo della sua vita. Come comunità scolastica auguriamo al professor Gentile di godere con gioia di questo tempo nuovo per poter realizzare i suoi progetti ed eventuali sogni nel cassetto».

