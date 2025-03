Internet in tilt a Gattinara: parecchie zone senza connessione. Bloccati molti servizi, non funzionano nemmeno i bancomat.

A chi ha segnalato il problema, la Tim ha risposto che si tratta di un “guasto generalizzato nella tua zona che richiede un intervento di particolare complessità”. Sta di fatto che nella mattinata di oggi, venerdì 28 marzo, sono numerosi i cittadini di Gattinara che non riescono a connettersi alla rete Internet.

I primi disservizi sono iniziati già nella serata di ieri. Probabilmente è un problema che riguarda fisicamente i nodi della rete, perché il problema investe utenti di vari gestori di telefonia.

Servizi fermi

Anche alcuni servizi legati alla rete non funzionano: ci sono problemi, per esempio, anche in alcuni bancomat.

