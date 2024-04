La Croce rossa di Gattinara festeggia 40 anni di attività. Domenica una giornata commemorativa con i premi per i volontari e una mostra fotografica al palasport.

Domenica la Croce rossa di Gattinara spegnerà 40 candeline: un traguardo per i volontari e il territorio. Sarà l’occasione di ricordare il momento in cui un gruppo di cittadini ha deciso di scendere in campo e dare vita ad una realtà che è diventata un vero punto di riferimento, non solo di Gattinara.

«La prima data legata alla nostra associazione è 20 aprile 1984 – spiega Giovanni Mora, vice presidente della Croce rossa-. Tutto è nato grazie a Silvana Fiore, su consiglio di Anna Basso e con l’aiuto di altre persone davvero straordinarie. Con la collaborazione dei dottori Milanino e Perazzi è cominciato il nostro operato con le prime lezioni per apprendere le tecniche di soccorso».

I primi passi del gruppo

I primi passi sono stati all’insegna di strumenti di gran lunga rudimentali rispetto ad oggi. «Era stato chiesto in prestito un mezzo dalla sede di Cossato e in seguito a Biella – prosegue il portavoce -. Erano stati acquistati camici bianchi che i volontari dovevano indossare. Insomma, tutto era molto più “ruspante” rispetto ad oggi».

Il numero di persone che hanno seguito le orme dei primi fondatori è via via cresciuto. «Siamo partiti con una ventina di volontari ed oggi siamo un gruppo particolarmente numeroso fatto di circa 130 volontari – sottolinea Mora -. Anche se stiamo affrontando una fase in cui trovare collaboratori non sia facile. Il numero di mezzi è aumentato: oggi abbiamo 11 veicoli. I servizi sono diversificati e ampliati. Oltre al soccorso, ci mobilitiamo per sostenere le persone in difficoltà. Senza contare che prestiamo anche assistenza in occasione di gare o eventi».

Oltre ai volontari e ai mezzi è cambiata anche la sede nel corso del tempo. «La vecchia sede era in piazza Molino. Era una vecchia scuola di Gattinara – evidenzia il vice presidente -. Oggi la nostra sede è in corso Vercelli, nel capannone ex Coop convertito per la protezione civile».

La festa di compleanno

Domenica dunque si segneranno le candeline. «Sarà una giornata semplice ma molto significativa – conclude Mora-. Avremmo anche l’occasione di premiare i primissimi volontari. Invitiamo tutti a partecipare: teniamo molto a rendere omaggio a chi ha dato il via alla nostra storia e chi ci aiuta a portarla avanti».

Il ritrovo è alle 9.30 in piazza Molino, con presenza della fanfara della Croce rossa. Alle 10.45 partirà il corteo per arrivare fino al sagrato della parrocchiale. Alle 11.15 si terrà un breve concerto e un momento di raccoglimento. A mezzogiorno corteo partirà alle volta del Palazzetto dello sport, dove si potrà ammirare una esposizione fotografica della Croce rossa. Seguiranno i ringraziamenti e la consegna dei premi ai volontari. In caso di maltempo la cerimonia si terrà direttamente al palazzetto.

