Lutto a Gattinara per Paola Cametti, aveva solo 63 anni. Il funerale verrà celebrato mercoledì pomeriggio nella parrocchiale di San Pietro.

Lutto a Gattinara per Paola Cametti, aveva solo 63 anni

La comunità di Gattinara è in lutto per la scomparsa di Paola Cametti, vedova Milanini, venuta a mancare nella giornata di ieri, lunedì 23 marzo, all’età di soli 63 anni.

Donna conosciuta e stimata, Paola lascia nel dolore le figlie Elena e Laura, il genero Marco, e le amate nipoti Giulia, Camilla e Alessia. A darne il triste annuncio anche gli affezionati Rosy e Stefano, insieme a tutti i parenti. In queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia, segno dell’affetto che circondava Paola all’interno della comunità.

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Il funerale mercoledì pomeriggio

Amici e conoscenti avranno l’occasione di stringersi vicino alla famiglia in occasione della recita del rosario, in calendario per il pomeriggio di oggi, martedì 24 marzo, alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di San Pietro. I funerali si svolgeranno invece domani pomeriggio a partire dalle 15, sempre nella stessa chiesa parrocchiale. Dopo le esequie, il feretro sarà accompagnato al tempio crematorio. Gattinara si stringe attorno ai familiari in questo momento di profondo dolore.

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