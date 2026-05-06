Furti e truffe agli anziani: le auto venivano “clonate” a Ghemme. Inchiesta a largo raggio, arrestata anche la moglie del presunto capo.

Furti e truffe agli anziani: le auto venivano “clonate” a Ghemme

Era a Ghemme il box in cui le vetture venivano fornite di targa falsa per poi essere utilizzate per scopi criminosi tra Piemonte e Lombardia. Scoperta nelle scorse settimane un’organizzazione ben strutturata, capace di colpire persone anziane con la tecnica dei falsi controlli a domicilio e di muoversi con mezzi difficili da rintracciare.

Dopo l’arresto del presunto capobanda, emerge ora il ruolo chiave della moglie, una 48enne per la quale il tribunale del Riesame di Milano ha disposto la custodia cautelare in carcere.

La logistica della truffa

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna avrebbe avuto un compito tutt’altro che marginale all’interno del gruppo. Si sarebbe occupata dell’acquisto delle vetture utilizzate per i colpi e della gestione dei proventi, oltre a garantire supporto logistico nelle fasi operative.

Un elemento centrale dell’indagine riguarda appunto il riferimento a Ghemme: proprio qui, in un box, le auto venivano modificate con targhe clonate per eludere eventuali controlli e rendere più difficile l’identificazione dei responsabili. I carabinieri di Varese avrebbero documentato più volte la presenza della 48enne in quel garage, ritenuto una base operativa della banda.

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Una struttura ben organizzata

Non solo. Tra le attività contestate ci sarebbe anche la custodia dei telefoni cellulari degli esecutori materiali dei furti, utilizzati per simulare la loro presenza nelle abitazioni mentre si trovavano in trasferta a mettere a segno i colpi.

La difesa ha provato a contestare la misura, ritenendola eccessiva e non adeguatamente motivata, ma i giudici hanno confermato il carcere, ritenendo sussistenti gravi indizi e esigenze cautelari.

Foto d’archivio

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