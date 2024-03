Malore in casa, donna soccorsa a Gattinara. Intervento dei vigili del fuoco e del personale del 118.

Allarme in centro a Gattinara per una donna che non si è sentita bene. E’ accaduto una sera dello scorso fine settimana in una palazzina in via Vittorio Veneto, un tratto di strada che fa parte del centro storico cittadino. A lanciare l’allarme sono stati parenti e amici che non avevano più notizie della donna, e nemmeno riuscivano a mettersi in contatto con lei.

Preoccupati che non fosse in grado di aprire la porta dell’alloggio, hanno dato l’allarme al 112. Sul posto sono intervenuti poco dopo i vigili del fuoco ed un ambulanza per soccorso persona. La donna è stata raggiunta e affidata alle cure dei sanitari, che l’hanno accompagnata al pronto soccorso.