Marco Ceresa nuovo presidente del calcio gattinarese. Nominato il nuovo direttivo della società. Massimo Locci è il direttore sportivo.

Marco Ceresa nuovo presidente del calcio gattinarese

Cambio al vertice dell’Fc Gattinara Calcio: Marco Ceresa è stato nominato nuovo presidente della società durante la prima assemblea dei soci per la stagione 2025-2026. Succede ad Arianna Fiorio, che ha guidato la società negli ultimi cinque anni contribuendo in modo significativo al rilancio del club.

Con Ceresa, 59 anni, entra in carica anche il nuovo consiglio direttivo: Biagio Colasante sarà il vicepresidente, mentre Andrea Bariselli, Densi Cazzadore, Luca Costantini e Marcello Dappiano ricopriranno il ruolo di consiglieri. Confermato invece Gianfranco Cervellin alla segreteria, a garanzia di continuità gestionale.

“Grazie ad Arianna Fiorio, è stata straordinaria”

Già dirigente del Carpignano Calcio, Ceresa aveva fatto parte del precedente consiglio dell’Fc Gattinara, occupandosi in particolare della consultazione dei comunicati ufficiali della Lega Nazionale Dilettanti. Ora assume il ruolo più importante della società con uno spirito di servizio e consapevolezza.

«L’impegno è notevole – ha dichiarato – ma ho ricevuto grande fiducia da parte di soci e dirigenti, e dopo un’attenta riflessione ho deciso di accettare. Arianna Fiorio ha svolto un lavoro straordinario, riuscendo a risollevare una realtà storica come la nostra, nata nel 1919 e recentemente in difficoltà. Il nostro primo obiettivo è quello di consolidare ciò che è stato raggiunto, cercando al contempo di contenere i costi, che continuano ad aumentare. Ringrazio Arianna per l’impegno profuso, e con lei anche la vice Anna Atzeni».

Novità nel settore giovanile: arriva Massimo Locci

Tra le prime decisioni del nuovo corso, l’introduzione di un direttore sportivo per il settore giovanile scolastico: sarà Massimo Locci a occuparsi di questa area cruciale.

«Si tratta di un ruolo complesso – spiega Ceresa – perché non ci si interfaccia solo con i ragazzi, ma anche con le famiglie. Serviva una figura di esperienza, e Massimo ha le caratteristiche giuste. Lavorerà affinché il nostro vivaio continui a crescere con qualità».

Obiettivo: un campionato tranquillo in Promozione

A livello agonistico, l’obiettivo per la prima squadra sarà quello di mantenere una posizione solida nel campionato di Promozione. Importante anche il lavoro sulle giovanili, in particolare sulle annate dal 2009 al 2012, e sulla Juniores, reduce da due titoli consecutivi. «Per noi vincere non è tutto – sottolinea il neo presidente – ma fare bene, crescere, restare competitivi e lavorare con serietà, questo sì».

Intanto proseguono gli open day, che stanno attirando giovani atleti nati tra il 2009 e il 2020. «Speriamo di convincere quanti più ragazzi possibile a restare con noi. Stiamo gettando basi importanti per il futuro», conclude Ceresa. Un’ultima buona notizia riguarda le strutture: entro la fine della prossima stagione sportiva, uno dei centri dell’Fc Gattinara potrebbe essere oggetto di un significativo intervento di riqualificazione, con la posa di un nuovo manto in erba sintetica.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook