Moto fuori strada a Masserano: padre e figlio di Gattinara finiscono in ospedale

Un motociclista di 57 anni e il figlio, che viaggiava come passeggero, sono rimasti feriti l’altra sera in un incidente stradale avvenuto nella zona di San Giacomo, nel comune di Masserano. Padre e figlio, entrambi residenti a Gattinara, sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie alla situazione.

Secondo le prime informazioni raccolte, si è trattato di un incidente autonomo. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo della moto ed è finito a terra insieme al figlio. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

LEGGI ANCHE: Schianto nella notte nel Vercellese, motociclista perde una gamba

Condizioni non gravi e rilievi dei carabinieri

Nonostante la caduta, le condizioni dei due feriti non destano particolare preoccupazione. Dopo le prime cure ricevute sul posto, entrambi sono stati accompagnati al pronto soccorso per gli accertamenti clinici e sono rimasti sempre coscienti durante le operazioni di soccorso.

La ricostruzione dell’incidente è ora affidata ai carabinieri, che dovranno chiarire le cause della perdita di controllo del mezzo ed escludere l’eventuale coinvolgimento di altri veicoli.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook