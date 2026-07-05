Schianto nella notte nel Vercellese, motociclista perde una gamba

Un uomo di 56 anni è rimasto gravemente ferito l’altra notte in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale in frazione San Grisante, nel territorio di Crescentino. Era in sella alla sua motocicletta insieme alla moglie, di 54 anni, seduta sul sellino posteriore.

Lo schianto si è verificato intorno a mezzanotte. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la moto si è scontrata con un furgone che viaggiava nella direzione opposta. Dopo l’impatto, il mezzo a due ruote ha terminato la corsa in una roggia a lato della strada.

I soccorsi e la corsa in ospedale

A dare l’allarme è stato lo stesso autotrasportatore che si trovava alla guida del furgone. Sul posto è intervenuta un’équipe del 118, che ha prestato le prime cure alla coppia prima del trasferimento d’urgenza in elisoccorso.

Marito e moglie sono stati portati all’ospedale Cto di Torino, centro specializzato per i traumi più gravi. Le condizioni di entrambi sono molto serie e i sanitari si sono riservati la prognosi, vista la gravità delle lesioni riportate nell’incidente.

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L’intervento e i rilievi

Per l’uomo si è purtroppo resa necessaria l’amputazione della gamba sinistra all’altezza del ginocchio. Il 56enne è stato inoltre sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre alcune fratture provocate dalla caduta.

I carabinieri sono rimasti lungo la provinciale per oltre un’ora, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire con precisione la dinamica dello scontro. Gli accertamenti proseguono per chiarire ogni dettaglio dell’incidente.

Foto d’archivio

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