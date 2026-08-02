Municipio di Gattinara, addio al gas: al via i lavori che taglieranno le bollette

Sono iniziati a Gattinara i lavori di efficientamento energetico che interesseranno alcuni edifici comunali. L’intervento, avviato nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale, punta a ridurre i consumi energetici, abbattere le emissioni e rendere più sostenibile la gestione del patrimonio pubblico attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili. Il progetto è stato finanziato in larga parte grazie a un contributo della Regione Piemonte.

Un investimento per la transizione ecologica

L’intervento rappresenta un nuovo passo nel percorso di transizione ecologica intrapreso dal Comune, che mira a sostituire progressivamente le fonti energetiche tradizionali con sistemi alimentati da energia pulita. Per realizzare il progetto, l’amministrazione ha partecipato al bando regionale “Efficienza energetica e produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici pubblici”, ottenendo un contributo di 176.792 euro.

A seguito della procedura negoziata, i lavori sono stati affidati alla Galizzi Impianti srl di Guardabosone, che ha già aperto il cantiere. L‘investimento complessivo ammonta a circa 211mila euro e consentirà di intervenire su due strutture strategiche della città, migliorandone l’efficienza e riducendo in modo significativo i costi di gestione nel corso degli anni.

Pensilina fotovoltaica al palazzetto dello sport

Il primo intervento riguarda il parcheggio del palazzetto dello sport, dove sarà realizzata una pensilina fotovoltaica simile a quelle presenti in molte aree di servizio autostradali. La struttura permetterà di produrre energia elettrica senza ridurre il numero dei posti auto a disposizione degli utenti.

«Lo spazio per le auto resterà invariato, ma i pannelli garantiranno anche maggiore ombra, abbassando la temperatura del terreno e degli abitacoli – spiega il vicesindaco Daniele Baglione –. L’energia prodotta servirà ad alimentare il municipio». Un intervento che coniuga produzione energetica, comfort per i cittadini e valorizzazione degli spazi pubblici.

Addio al gas nel municipio

La seconda parte del progetto interesserà il palazzo di città, dove sarà installata una moderna pompa di calore che lavorerà in sinergia con il nuovo impianto fotovoltaico. L’obiettivo è coprire il fabbisogno energetico dell’edificio utilizzando esclusivamente energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, eliminando completamente il ricorso al gas per il riscaldamento e la climatizzazione.

«Siamo molto soddisfatti di questo progetto perché ci permette di abbandonare il gas, più costoso e più inquinante – conclude Daniele Baglione –. Grazie alla pompa di calore e ai pannelli il municipio utilizzerà esclusivamente energia pulita». Secondo le stime del Comune, il nuovo sistema consentirà di ridurre di circa il 70 per cento la spesa annuale per il gas, con benefici concreti sia dal punto di vista ambientale sia sotto il profilo economico, rendendo più efficiente e sostenibile la gestione degli edifici pubblici.

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