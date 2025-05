Natale e Licia sposati da 70 anni: festeggiati a Lozzolo. In passato i due avevano gestito un ristorante nella frazione Vintebbio di Serravalle.

Natale e Licia sposati da 70 anni: festeggiati a Lozzolo

La coppia di ferro di Lozzolo ha festeggiato i 70 anni di matrimonio. Sono Natale Fontana e Licia Zanazzo. Proprio nei giorni scorsi hanno potuto festeggiare questo importante traguardo. Tanti gli attestati di affetto alla coppia simbolo del paese. Per loro tutta una vita fianco a fianco che li ha visti impegnati nel lavoro e nella crescita della famiglia.

I due si erano sposati in chiesa parrocchiale di San Giorgio a Lozzolo il 30 aprile del 1955. Particolare curioso, entrambi sono nati il 27 gennaio. Hanno ancora la loro prima auto, una Fiat Multipla 600, quella che compare nella foto di copertina.

Il ristorante a Serravalle

Sono inoltre conosciuti anche per aver gestito dal 1978 al 1988 il ristorante del pesce di Vintebbio a Serravalle (dove c’era la piscina). Mentre a Lozzolo sono molto ben voluti. In tanti apprezzano la loro simpatia e la battuta sempre pronta. E arrivano i migliori auguri dai figli e nipoti, e dalla comunità lozzolese.

Proprio l’anno scorso Natale e Licia avevano raccontato come si viveva la tradizionale festa di San Giorgio in paese ai loro tempi. «La festa durava due giorni interi – ricorda Licia -. A Gattinara per il lunedì di San Giorgio non lasciavano mai stare a casa i lavoratori». E il marito aggiunge: Il lunedì venivano anche da Gattinara a ballare. E anche quando si faceva la veglia, quelli di Gattinara venivano perché non si pagava più». Natale era sul palco, suonava la batteria e cantava nell’orchestra “Mei che niente”.

Una coppia di ferro, Natale e Licia: «Abbiamo vissuto bene, ci siamo divertiti, abbiamo fatto tanti viaggi. Abbiamo lavorato tanto, ma abbiamo fatto anche tante crociere».

