Gattinara celebra il vino e la primavera: “Rosa e rosso di maggio”

In questo fine settimana torna l’attesiso evento “Rosa e rosso di maggio”. Gattinara si colora di passione, cultura e solidarietà con un evento che fonde la tradizione vitivinicola del territorio con musica, arte, sport e buon vino. Un fine settimana indimenticabile tra il centro storico e le colline, nel cuore di una città che profuma di vino, storia e umanità.

Organizzato in sinergia con l’iniziativa nazionale Cantine Aperte, “Rosa e rosso di maggio” è un’occasione unica per scoprire le eccellenze enologiche locali, con il celebre Gattinara Docg in primo piano, e vivere il centro storico animato da concerti, mercatini, spettacoli di strada, mostre e attività per tutte le età.

Il programma dettagliato lo si può vedere cliccando QUI.

Musica, arte e buon vino per tutto il weekend

Durante le due giornate si alterneranno oltre 15 performance musicali nei corsi principali e nelle piazze, con band, DJ e musicisti locali che spaziano dal rock alla musica elettronica, dal pop al cantautorato.

Inoltre: spettacoli di bolle, clownerie, trampolieri, installazioni artistiche, laboratori creativi per bambini e una mostra poetica-figurativa a cura degli studenti del liceo “Mercurino Arborio”.

