Giocano a calcio con i sacchi dei rifiuti: notte di delirio a Gattinara. LE FOTO

Giocano a calcio con i sacchi dei rifiuti: notte di delirio a Gattinara

Prendono a calci i sacchi lasciati sui marciapiedi per lo smaltimento della plastica e spargono immondizia lungo corso Garibaldi a Gattinara. Ma non la passano liscia: sono stati beccati dalle telecamere. L’atto vandalico si è verificato nella notte tra giovedì e venerdì, serata di Halloween.

In occasione della ricorrenza del 31 ottobre, anche la città del vino aveva organizzato un bell’evento per i giovani e le famiglie. Il divertimento è stato il filo conduttore del pomeriggio, ma qualcuno, come purtroppo accade sempre più spesso un po’ ovunque, ha esagerato. E di notte un gruppo di ragazzi ha pensato di seminare immondizia lungo l’arteria principale della città.

Il risveglio tra i rifiuti

E così venerdì mattina la strada somigliava ad un immondezzaio. Tanto che l’amministrazione comunale è scesa in campo direttamente per pulire. E visto che di giorno festivo si trattava e il personale del municipio non era in servizio, anche il vice sindaco Daniele Baglione si è rimboccato le maniche ed ha iniziato a raccogliere i rifiuti.

Con una diretta social ha mostrato ai cittadini e agli utenti il disastro che è stato lasciato, sottolineando che la pulizia avviata non è un atto dimostrativo ma un modo per aiutare la stessa città a non mostrarsi un’immondezzaio proprio nei giorni di festa e nonostante l’inciviltà di qualcuno. «La città è nostra e non vogliamo che qualche “mostro imbecille” venga a rovinare il bel lavoro che tutti insieme stiamo facendo – ha sottolineato Baglione nel video messaggio -. Viva il sano divertimento e fuori di qui chi pensa di esagerare».

L’ira dei residenti

Il gesto compiuto la notte di Halloween ha attirato il biasimo di molti gattinaresi, soprattutto coloro che vivono nella zona presa di mira. Il vice sindaco evidenzia: «Non è giusto generalizzare perché non sono tutti così i ragazzi – precisa -, però bastano pochi imbecilli e il risultato è che la città si sporca e rimane tale se nessuno pulisce».

Le forze dell’ordine sono state avvertite della situazione e grazie alla procedura per visionare le immagini. già sabato sono già stati identificati gli autori del gesto. In un secondo momento si vedrà quali provvedimenti applicare per fare in modo che episodi come quelli accaduti l’altro giorno non si ripetano. Le immagini debitamente oscurate nei volti delle persone ritratte sono state pubblicate anche sui canali social del vice sindaco come monito ai responsabili dell’episodio e per rassicurare la comunità».

