Gli ammortizzatori svolgono un ruolo importante nel comfort del conducente e nella stabilità stessa dell’automobile sulla strada durante il movimento. Una sospensione efficiente assorbe bene le buche, contribuisce a una guida sicura e stabile, soprattutto in curva. Quando gli ammortizzatori sono usurati e necessitano di sostituzione, il comportamento dell’auto cambia. E questo è il primo segnale per il proprietario dell’auto di recarsi al centro assistenza.

Cosa influisce sull’usura degli ammortizzatori?

Lo stato delle strade e lo stile di guida del veicolo hanno un impatto diretto sulla durata degli ammortizzatori. Anche tra i fattori:

mancanza di manutenzione;

sporco, sabbia, umidità;

guida frequente e veloce su strade dissestate;

utilizzo di ammortizzatori usurati senza sostituzione per lungo tempo.

Se sull’automobile sono stati installati ammortizzatori di scarsa qualità, anche l’usura degli elementi sarà più rapida. Tuttavia, spesso la causa della comparsa di guasti è sufficiente “finire” in una buca profonda.

Perché i proprietari di auto acquistano online?

Gli ammortizzatori anteriori e posteriori vengono sempre acquistati in coppia, e in un negozio fisico potrebbe non esserci il set completo disponibile. Oppure il prezzo non è abbastanza accessibile da poterlo investire subito nella riparazione dell’auto. In questo contesto, l’acquisto online presenta diversi vantaggi:

si possono confrontare i prezzi in diversi negozi, scegliendo l’offerta migliore;

c’è la possibilità di studiare perfettamente l’assortimento e le varianti che possono andare bene per l’automobile specifica;

è prevista la possibilità di ricevere consulenza se necessario da uno specialista qualificato;

si possono leggere recensioni e forum tematici per scegliere il prodotto migliore nella fascia di prezzo desiderata.

Inoltre, online è rappresentata l’opzione di acquisto di prodotti auto usati, tra cui gli ammortizzatori. Tale opzione consente di risparmiare, ma avere comunque una buona qualità. Per questo formato di acquisto si può considerare il negozio online. Qui ci sono sia ricambi originali nuovi per oltre 1.000 modelli di auto, sia usati con possibilità di ricerca individuale sul mercato UE.

Prezzi degli ammortizzatori per auto online e in negozio offline

Se si confrontano i prezzi nei negozi fisici con quelli proposti dai negozi online, si può vedere una differenza sostanziale. Online sarà più economico di diverse centinaia. Ciò è dovuto alla comodità del formato di vendita, che non richiede un negozio permanente: solo un sito, e un gran numero di lavoratori, il team è piccolo. Questi fattori insignificanti consentono di abbassare il prezzo e offrire ai clienti condizioni migliori per l’acquisto dei prodotti auto desiderati.

Negozi di ammortizzatori per auto: regole di scelta

È meglio dare preferenza ai negozi online che sono noti ad altri proprietari di auto. Questo garantisce una certa qualità e affidabilità. Ma non sempre in tali negozi c’è il prodotto desiderato o il prezzo non soddisfa. In tali condizioni considerate:

Trasparenza — il negozio deve fornire informazioni su dove si trova il prodotto originale nuovo, dove l’usato, dove la replica.

Recensioni — consentono di valutare meglio i lati positivi e negativi del negozio sull’esperienza di altri acquirenti. Così si può sapere sui tempi di consegna, qualità dei prodotti e del servizio.

Assortimento — il negozio deve essere orientato non solo su un segmento di prodotti auto. Un vantaggio sarà la presenza di prodotti per diversi modelli di auto, indipendentemente dal costo.

Informatività — sul sito deve esserci una descrizione del prodotto e foto che consentano di ottenere informazioni di base sul prodotto senza dover contattare un consulente.

Supporto — un vantaggio sarà una buona comunicazione su richiesta, dove aiuteranno con la selezione degli ammortizzatori necessari, considerando le sfumature della situazione specifica.

Se questi criteri non danno sicurezza, considerate opzioni di ordini con pagamento alla consegna o con possibilità di reso/cambio nel caso in cui gli ammortizzatori ordinati non siano adatti. Questo fornisce maggiori garanzie che il negozio sia onesto e che l’esperienza di acquisto su internet sia positiva.

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