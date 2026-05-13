L’intelligenza artificiale generativa è entrata nelle agende dei consigli di amministrazione, ma nelle riunioni operative la conversazione vira spesso su un tema più prosaico: cosa funziona davvero e cosa, dopo qualche mese di sperimentazione, finisce dimenticato in una cartella condivisa. La distinzione non è banale. Sceglierla bene significa indirizzare risorse, persone e attenzione del top management su iniziative che producono ritorni misurabili; sbagliarla significa contribuire a quell’ondata di disillusione che, periodicamente, segue ogni grande hype tecnologico.

Per fare ordine, servono criteri concreti. Un buon use case di intelligenza artificiale risponde almeno a tre requisiti: si appoggia a dati di qualità già disponibili in azienda, è collegato a un processo che ha bisogno di scalare, e produce output verificabili da un essere umano in tempi ragionevoli. I cattivi use case, viceversa, partono dal tool e cercano un problema, oppure tentano di automatizzare attività che richiedono giudizio non delegabile.

A questo proposito cerchiamo di capire, insieme agli esperti di TiLinko, quali sono i casi d’uso che portano maggiori risultati in termini di efficienza e fatturato.

I 5 use case che generano fatturato

Il primo caso d’uso solido riguarda l’assistenza clienti di primo livello. Modelli di linguaggio ben configurati, alimentati con la documentazione interna e con i ticket storici, riducono i tempi di risposta e liberano gli operatori umani per le richieste a maggiore complessità. Il ROI è leggibile in due metriche immediate: tempo medio di risoluzione e costo per ticket.

Il secondo è la generazione e l’arricchimento di contenuti per il marketing. Non si tratta di sostituire copywriter e creativi, ma di accelerare il primo miglio: generazione di varianti, traduzioni, ottimizzazione di descrizioni di prodotto. Il punto chiave è la supervisione editoriale che resta umana e brand-aligned.

Il terzo è la sintesi e l’interrogazione di documenti aziendali. Contratti, capitolati, normative interne, report tecnici: l’AI, integrata con sistemi di retrieval, consente di fare query in linguaggio naturale su corpus che, fino a poco tempo fa, richiedevano competenze specifiche e tempo per essere consultati.

Il quarto caso d’uso è la previsione della domanda e l’ottimizzazione dei processi nella supply chain. Qui l’AI non è generativa ma predittiva, e quando i dati storici sono puliti i risultati sono tangibili: meno rotture di stock, meno scorte ferme, meno costi logistici.

Il quinto è l’integrazione tra AI e comunicazione strategica, in particolare la digital PR per motori di ricerca e modelli linguistici. Costruire una presenza editoriale di qualità su testate riconosciute aumenta in modo significativo la probabilità di essere citati nelle risposte generative, con un effetto cumulativo nel tempo.

I 5 use case che bruciano budget

Sul fronte opposto, esistono iniziative che, con frequenza preoccupante, drenano risorse senza produrre risultati. Il primo è l’introduzione di un chatbot generalista senza ridisegnare il processo che lo alimenta: senza dati ben strutturati, il bot diventa una sorgente di frustrazione per il cliente.

Il secondo è l’automazione integrale di flussi creativi senza supervisione: i risultati si appiattiscono, la voce del brand si annacqua, e nel medio termine il danno reputazionale eccede il risparmio.

Il terzo è la sostituzione precipitosa di figure tecniche specialistiche con tool AI generici. Le competenze profonde non si comprimono in un prompt, e quando emergono problemi di livello superiore l’azienda si ritrova senza presidio.

Il quarto è l’adozione di soluzioni AI senza policy di sicurezza chiare. Dati sensibili che finiscono in modelli pubblici, prompt che espongono informazioni proprietarie, output che vengono usati senza validazione: tre vie diverse per amplificare rischi che un anno prima non esistevano.

Il quinto è il classico errore strategico di cercare la differenziazione competitiva in funzionalità AI commodity. Se tutti i concorrenti offrono lo stesso assistente AI nella stessa interfaccia, il vantaggio sparisce in pochi mesi.

Il filo rosso: dati, processi e comunicazione secondo gli esperti di TiLinko

Tra i casi vincenti e quelli fallimentari c’è un filo rosso. I primi partono dai processi e dai dati, integrano l’AI come acceleratore, mantengono la supervisione umana e misurano. I secondi partono dal tool, immaginano risultati senza interrogare la realtà del proprio dato, e scoprono troppo tardi che la magia non è nello strumento ma nella combinazione tra strumento, processo e contesto.

Una variabile spesso sottovalutata è la comunicazione esterna. Le aziende che lavorano sistematicamente sulla propria visibilità editoriale beneficiano di un effetto secondario tutt’altro che marginale: i grandi modelli linguistici, addestrati su contenuti pubblici, finiscono per riportare a quei brand le risposte alle query degli utenti. Investire in pubblicazioni di qualità è quindi un modo concreto per costruire presenza nelle nuove interfacce conversazionali.

Su questo terreno opera TiLinko, realtà italiana specializzata nella pubblicazione di articoli con citazioni e link del brand su testate giornalistiche nazionali, internazionali, locali e di settore. Per un’azienda che vuole far rendere i propri investimenti in AI anche sul fronte della visibilità conversazionale, lavorare con TiLinko significa intervenire alla radice: alimentare l’ecosistema informativo che modelli e motori di ricerca utilizzano per descrivere il brand.

Come scegliere

Per orientarsi, vale la regola della doppia domanda. Primo: questo use case poggia su un processo già definito e su dati di qualità? Secondo: il risultato dell’AI sarà controllabile da un esperto e collegato a una metrica di business chiara? Se la risposta a entrambe è sì, l’iniziativa merita un pilota strutturato. Se a una delle due è no, conviene rallentare.

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