Analisi della performance del Torino nella Serie A 2024-2025: pronostici e consigli

La stagione 2024-2025 del Torino in Serie A si è rivelata un percorso di equilibrio, con luci e ombre che riflettono una squadra capace di competere ma ancora lontana dai vertici. Con il undicesimo posto in classifica e 38 punti raccolti in 29 giornate, i granata hanno dimostrato una certa solidità difensiva ma anche una limitata efficacia in attacco.

Tuffiamoci nel mondo granata: in questo articolo, esploreremo le prestazioni del Torino, mettendo in luce i giocatori che fanno la differenza e offrendo una guida pratica per chi vuole tentare la fortuna con le scommesse: scopri il codice promozionale Admiralbet per approfittare delle promozioni esclusive per chi si iscrive come nuovo utente.

Performance generale della squadra

Il Torino si posiziona all’undicesimo posto con 9 vittorie, 11 pareggi e 9 sconfitte, mantenendo un differenziale reti neutro (34 gol segnati e 34 subiti). Con una media di 1.31 punti a partita, la squadra ha mostrato una certa costanza ma senza mai sfondare verso l’alto. La media gol è di 1.17 gol segnati a partita e 1.17 gol subiti, numeri che evidenziano una squadra equilibrata ma priva di quel qualcosa in più per ambire a posizioni di classifica più elevate.

Casa vs. trasferta

In casa, il Torino ha ottenuto 5 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, con una media di 0.93 gol segnati e 0.86 subiti a partita. Questi dati sottolineano una difesa solida ma un attacco poco prolifico, con il 36% di partite senza gol segnati. In trasferta, invece, la squadra ha segnato 1.4 gol a partita, dimostrando una maggiore incisività, ma ha subito 1.47 gol, rivelando vulnerabilità difensive.

Attacco e difesa

L’attacco granata si affida principalmente a Che Adams, capocannoniere con 8 gol, e a Nikola Vlašić (4 gol). Nonostante una media di 8.9 tiri a partita, la conversione è solo del 13%, segno di un’efficacia limitata in fase finale. La difesa, guidata da Vanja Milinković Savić (28 presenze), mantiene il 31% di clean sheet, con performance migliori in casa (36%).

Giocatori chiave

Attaccanti e creative midfielders

Che Adams : Con 8 gol e 3 assist , l’ex Southampton è il perno dell’attacco. La sua capacità di finalizzare poche occasioni lo rende cruciale, nonostante una media di 3.68 tiri in porta per gol .

: Con , l’ex Southampton è il perno dell’attacco. La sua capacità di finalizzare poche occasioni lo rende cruciale, nonostante una media di . Nikola Vlašić : Il croato, con 4 gol e 3 assist , è il regista della squadra, capace di creare gioco e inserirsi in area.

: Il croato, con , è il regista della squadra, capace di creare gioco e inserirsi in area. Valentino Lazaro: Leader negli assist (6), l’austriaco è fondamentale nei cross e nelle ripartenze, nonostante una tendenza a ricevere cartellini (3 gialli).

Difensori e portiere

Vanja Milinković Savić : Il portiere serbo, con 28 presenze , è una garanzia tra i pali, contribuendo al 31% di clean sheet.

: Il portiere serbo, con , è una garanzia tra i pali, contribuendo al di clean sheet. Saúl Coco: Il difensore equatoguineano, nonostante 9 cartellini gialli, è un punto fermo in difesa, con 27 presenze e una media di 2.7 contrasti a partita.

Pronostici e consigli per le scommesse

Prossime partite

Il Torino affronta due sfide cruciali:

Torino vs. Lazio (31 marzo)

Hellas Verona vs. Torino (6 aprile)

Queste partite saranno decisive per consolidare la posizione di metà classifica o tentare un’impensabile risalita.

Strategie per le scommesse

Torino vs. Lazio: Scommessa Sicura : Considerando la solidità difensiva del Torino in casa ( 0.86 gol subiti a partita ) e la Lazio non sempre esplosiva in attacco ( 50 gol segnati ), una scommessa su “Under 2.5 gol” offre buone probabilità.

: Considerando la solidità difensiva del Torino in casa ( ) e la Lazio non sempre esplosiva in attacco ( ), una scommessa su offre buone probabilità. Scommessa a Rischio: Puntare su “Torino vittoria o pareggio” (doppia chance) potrebbe essere redditizio, dato che la Lazio ha perso il 33% delle partite in trasferta. Hellas Verona vs. Torino: Scommessa Sicura : Il Verona, con 29 gol subiti , ha una difesa traballante. Scommettere su “Torino segna Over 1.5 gol” è una scelta solida, visto che i granata in trasferta segnano 1.4 gol a partita .

: Il Verona, con , ha una difesa traballante. Scommettere su è una scelta solida, visto che i granata in trasferta segnano . Scommessa a Rischio: “Che Adams segna in qualsiasi momento” ha buone possibilità, dato che il giocatore ha segnato il 23% dei gol del Torino.

Statistiche utili

Clean Sheet : Il Torino mantiene il 36% di partite senza gol subiti in casa. Scommettere su “No Goal” per la squadra avversaria potrebbe essere vantaggioso.

: Il Torino mantiene il di partite senza gol subiti in casa. Scommettere su per la squadra avversaria potrebbe essere vantaggioso. Primo Tempo: Con solo 0.52 gol subiti nel primo tempo, scommettere su “Under 0.5 gol nel primo tempo” è un’opzione prudente.

Il Torino nella stagione 2024-2025 si conferma una squadra di medio-alta classifica, con una difesa solida ma un attacco che fatica a decollare. Giocatori che spesso figurano nella formazione titolare, come Che Adams e Valentino Lazaro sono fondamentali, ma serve maggiore incisività per ambire a posizioni più prestigiose.

Per gli scommettitori, le partite casalinghe offrono opportunità su “Under 2.5 gol” e “Clean Sheet”, mentre in trasferta il Torino può sorprendere con una maggiore prolificità. Con un’analisi attenta delle statistiche, le scommesse sui granata possono essere sia redditizie che emozionanti.

