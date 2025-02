App di fitness: come possono aiutare a migliorare il benessere psicofisico

Lo stile di vita odierno, fatto di corse da un luogo all’altro e appuntamenti che non possono essere rimandati, lascia poco tempo e poca voglia di prendersi cura di sé stessi. Lo stress arriva alle stelle e non di rado si rinuncia all’ora di palestra o al jogging mattutino, preferendo crogiolarsi sotto le coperte o rilassarsi in poltrona, davanti alla smart tv, sgranocchiando patatine o altro junk food.

In questo contesto, poter contare su strumenti accessibili da smartphone e di facile utilizzo come le app di fitness, in grado di monitorare lo stato di salute, fornire indicazioni sull’attività fisica svolta, mettere in contatto diretto con nutrizionisti, psicologi, personal trainer, health coach, è davvero vantaggioso. Oltre ad aiutare a trovare la giusta motivazione per fare movimento, forniscono tutto il sostegno necessario per raggiungere i propri obiettivi di benessere psicofisico.

Naturalmente, le app non sono tutte uguali. Ognuna mette a disposizione funzionalità diverse, da quelli basilari, come il monitoraggio dei dati rilevati dai dispositivi indossabili collegati, a quelle più avanzate. L’offerta di servizi Be Our Best offre un buon esempio di queste ultime, integrando il monitoraggio costante con una valutazione iniziale dello stato di salute generale e colloqui con l’health coach; in questo caso specifico, i dati raccolti vengono resi disponibili a degli esperti della salute.

Cosa sono le app per il fitness

Quando si parla di app per il fitness si fa riferimento ad applicazioni per lo smartphone o il tablet che, dopo l’installazione e il settaggio, recuperano dal telefono o dai dispositivi indossabili collegati tutti i dati necessari per monitorare salute e attività fisica. Tra i dati rilevati rientrano, a titolo d’esempio, la frequenza del battito cardiaco, i livelli di ossigeno nel sangue, la qualità del sonno, le distanze percorse giornalmente, i passi effettuati e le calorie bruciate. I dati vengono memorizzati ed elaborati al fine di restituire grafici o report di facile consultazione, utili per tenere sotto controllo il proprio stato di salute e i progressi fatti a livello di attività fisica.

A questa funzione di base possono affiancarsene numerose altre, tra cui il rilevamento dell’umore, le videoconferenze con l’health coach, i servizi per ottenere diete personalizzate, programmi di allenamento elaborati in base ai propri obiettivi, sostegno per imparare a gestire lo stress e superare i momenti di difficoltà.

Come possono aiutare a migliorare il proprio benessere psicofisico

I modi in cui le app per il fitness possono offrire aiuto e sostegno nel percorso di miglioramento del proprio benessere psicofisico sono svariati. Tanto per cominciare, il rilevamento costante dei parametri vitali permette di individuare rapidamente eventuali problemi e di correre ai ripari per tempo, facendoli ad esempio presente al proprio medico curante. Per quanto riguarda i dati relativi alle performance fisiche, possono essere di stimolo per mantenere alta la motivazione e aiutano a valutare, giorno dopo giorno, i progressi fatti.

Per finire, la possibilità, presente in alcune app, di entrare direttamente in contatto con professionisti della salute e del benessere permette di personalizzare ancora di più l’esperienza e di trovare un supporto maggiore, ricevendo anche consulenze individuali e piani su misura.

