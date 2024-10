Le caratteristiche del montascale per anziani: cosa è e come funziona

Il montascale per anziani è un dispositivo messo a punto per aiutare le persone con una mobilità ridotta a superare le scale in modo sicuro e confortevole. Il suo funzionamento è molto semplice: l’utente viene trasportato da un piano all’altro mediante una poltroncina, anticipando la necessità di camminare o fare sforzi.

Le caratteristiche principali del montascale per anziani variano a seconda del modello e delle esigenze specifiche del suo proprietario. In generale, tali funzionalità mirano a incrementare autonomia e qualità della vita di chi è in difficoltà: utilizzando l’apparecchio si possono riprendere in modo sicuro gli spostamenti tra diversi piani della casa. Questa soluzione, in sostanza, è efficace nel garantire sicurezza, indipendenza e benessere dei nostri cari, migliorando l’accessibilità di ogni abitazione e scongiurando timori o preoccupazioni legati alle scale.

Caratteristiche e peculiarità del montascale per anziani

Il montascale più attinente alla quotidianità degli anziani è senz’altro il modello a poltroncina, dotato di una sedia integrata sulla quale il passeggero può accomodarsi durante il tragitto lungo le scale. Chi utilizza una sedia a rotelle, invece, può optare per la versione a piattaforma, che accoglie l’ingresso di una carrozzina. A prescindere dal modello, il dispositivo sarà adattato alla conformazione specifica della scala, che sia dritta, curva o a chiocciola.

Una delle prime cose da notare quando ci si interessa ad un montascale è la capacità di carico. Quest’ultima deve essere consona al peso dell’utente: generalmente, i moderni montascale hanno una portata di circa 120 kg. Per chi necessita di maggiore capacità, però, ci sono anche opzioni più robuste. I controlli del montascale sono progettati all’insegna della semplicità: il pannello è ubicato solitamente a bordo macchina, con pulsanti grandi e facilmente raggiungibili.

A fini di sicurezza sono installati una serie di optional che tengano il passeggero costantemente protetto. Le apposite cinture di sicurezza sono montate per prevenire cadute durante il percorso, mentre i sensori di ostacoli evitano collisioni con oggetti o altre persone. I freni d’emergenza, invece, servono a bloccare istantaneamente l’apparecchio in caso di malfunzionamento.

Per garantire un comfort costante durante l’utilizzo sono presenti braccioli e poggiapiedi, che aumentano anche la stabilità dell’individuo. Il sedile girevole facilita la discesa alla fine del tragitto, oltre a liberare spazio lungo la rampa per il passaggio degli altri inquilini. Tra gli optional più diffusi c’è il telecomando, utile a richiamare il mezzo o ad inviarlo al piano desiderato. Il montascale è alimentato generalmente dalla rete elettrica domestica ma ci sono alcuni modelli con batterie integrate, particolarmente utili in caso di blackout.

Come funziona il montascale: il tragitto tipico

La struttura principale del montascale è composta da una poltroncina montata su un binario che viene fissato lungo la scala, seguendone pedissequamente la forma. Per dare il via al movimento, l’utente non deve fare altro che mettersi comodo, allacciare la cintura di sicurezza e impartire il comando attraverso il semplice e intuitivo pannello di controllo.

In caso di ostacoli lungo il percorso entreranno in funzione i sensori di sicurezza, capaci di rilevare eventuali pericoli bloccando automaticamente il montascale, onde evitare incidenti. La velocità è sempre costante e regolata per assicurare un tragitto confortevole. In caso di problemi tecnici, il montascale si arresterà in autonomia grazie al freno d’emergenza. Una volta giunti a destinazione, infine, la discesa sarà facilitata dal sedile girevole, che si può poi richiudere per limitare l’ingombro sulla scala.

Scopi e vantaggi del montascale

Abbiamo visto come il montascale possa consentire agli anziani di mantenere la loro autonomia in casa, riducendo il rischio di cadute e infortuni lungo le scale. Questo dispositivo non migliora soltanto la sicurezza e l’indipendenza, ma anche la qualità della vita in generale. Potersi muovere liberamente, infatti, riduce il livello di stress e ansia e previene l’isolamento o la depressione, a vantaggio della salute mentale.

Si tratta di un’alternativa certamente più conveniente di una ristrutturazione finalizzata ad eliminare rampe troppo ripide, o peggio ancora del trasferimento in una nuova casa o in una struttura assistenziale, che potrebbe creare nell’anziano un senso di smarrimento. Il montascale, in definitiva, aiuta a preservare dignità e indipendenza senza diventare un peso per caregiver e familiari.

