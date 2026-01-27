Centro Iperbarico Habilita I Cedri di Fara Novarese, presidio salvavita contro l’intossicazione da monossido di carbonio

Uno dei servizi che caratterizza l’attività di Habilita I Cedri, la Casa di Cura di Fara Novarese (NO), è la medicina iperbarica. Si tratta di un servizio particolarmente importante per il territorio in quanto sono dirottate qui tutti gli interventi d’emergenza relativi ai casi di intossicazione da monossido di carbonio provenienti dalla parte orientale del Piemonte. Il responsabile del servizio di Medicina Iperbarica, il Dr. Andrea Giovanniello, sottolinea l’importante attività di interventi d’emergenza che si sono registrati nel 2025. «Complessivamente nell’anno che si è appena concluso, sono stati effettuati 32 interventi in regime di emergenza, di cui 21 ritrattamenti per consolidamento. Abbiamo trattato un totale di 38 persone, di cui 22 maschi e 16 femmine. Il paziente più anziano che abbiamo trattato ha 80 anni, mentre il più giovane è di 5 anni. L’età media si attesta a circa 40 anni».

Ci sono stati casi particolari?

«Sì, in effetti ci sono stati due casi un po’ particolari. Il primo si è registrato lo scorso 16 febbraio in un agriturismo di Casale Monferrato quando sono state ben 10 le persone vittime di un’intossicazione da monossido di carbonio. Sono numeri che non si riscontrano facilmente. Il secondo episodio lo scorso marzo quando, a causa dell’intossicazione da parte di due volontari, è stata annullata la sagra di Galliate.

Quale area territoriale copre il servizio di Fara Novarese?

«Il Centro Iperbarico Habilita I Cedri di Fara Novarese rappresenta l’unico centro iperbarico del Piemonte orientale. Le ASL che da normativa regionale hanno come riferimento il nostro Centro per i pazienti candidati a trattamento iperbarico, sia in regime di elezione che di emergenza, sono quelle di Novara, Vercelli, Verbano Cusio Ossola ed Alessandria a cui va aggiunta l’AUSL Valle d’Aosta, con la quale è in vigore una convenzione ad hoc; pertanto, il bacino di utenza del nostro Centro ha un’importante estensione territoriale che in termini di popolazione ammonta a circa 1.250.000 abitanti».

In che modo l’intervento di ossigenoterapia permette di salvare la vita ad un intossicato?

«L’ossigenoterapia è una terapia salvavita in tutti i casi di intossicazione da monossido di carbonio; la prima linea di intervento per qualsiasi paziente vittima di questo tipo di intossicazione è rappresentata dalla somministrazione di Ossigeno ad alta concentrazione, dal momento stesso del primo soccorso, al fine di trattare l’ipossia indotta dal veleno e potenzialmente pericolosa per la vita di organi vitali quali cervello e cuore. Ma nei casi di intossicazione più gravi, dove la sola respirazione di Ossigeno potrebbe non essere sufficiente, risulta fondamentale l’Ossigeno Terapia Iperbarica, vale a dire la respirazione di Ossigeno ad elevate concentrazioni all’interno di Camere Iperbariche, ossia camere pressurizzate ad una pressione ambientale molto maggiore rispetto alla pressione atmosferica. Questo tipo di terapia è infatti in grado di eliminare in tempi molto più rapidi il veleno dall’organismo del paziente intossicato e soprattutto si è dimostrata efficace nel ridurre le potenziali sequele neurologiche tardive, anche gravi, di cui l’intossicazione da monossido di carbonio può purtroppo essere responsabile».

Visto il recente incremento di casi di intossicazione, può essere importante fornire qualche indicazione utile per evitare di correre rischi.

«L’intossicazione da monossido di carbonio rappresenta, ad oggi, la principale causa di mortalità per intossicazione accidentale. Negli Stati Uniti si stimano circa 50.000 accessi all’anno in Pronto Soccorso con una mortalità di circa 2000 pazienti/anno e le statistiche europee, purtroppo, non si discostano molto da questi dati allarmanti. Il monossido di carbonio è un gas inodore, incolore, non irritante, tanto da essere soprannominato “killer silenzioso”; si libera nell’ambiente per qualsiasi tipo di combustione in carenza di adeguata aerazione. Bisogna prestare molta cura affinché gli impianti di riscaldamento domestici vengano sottoposti a controlli di funzionalità e manutenzione a regola d’arte; bisogna assolutamente sensibilizzare all’educazione, soprattutto di alcune fasce della popolazione, alla pericolosità dell’utilizzo di bracieri artigianali utilizzati a scopo di riscaldamento in ambienti domestici. Altra campagna educativa importante in termini preventivi sarebbe quella relativa alla sensibilizzazione all’utilizzo di rilevatori domestici di monossido di carbonio: semplici dispositivi che allarmano quando rilevano concentrazioni ambientali potenzialmente pericolose di veleno. Altra caratteristica che fa del monossido di carbonio un veleno molto pericoloso riguarda la sintomatologia indotta dall’intossicazione: questa è molto variabile e spesso è confondibile con sintomi dovuti ad altre patologie, tanto che l’altro soprannome che gli è stato attribuito è quello di “grande imitatore”. I sintomi più frequenti, soprattutto nella fase iniziale dell’intossicazione, sono cefalea, nausea, vomito e vertigini sino poi ad arrivare a poter manifestare dolore toracico, fatica di respiro, cardiopalmo, perdita di coscienza e coma. Alla comparsa dei primi sintomi, quando sussiste il sospetto di una possibile intossicazione, buona norma è la rapida apertura di porte e finestre, l’allontanamento dal locale e l’allertamento dei soccorsi».

L’attività della Camera iperbarica non è solo emergenza, ma ci sono anche tante altre patologie che vengono trattate con questa terapia, ne ricordiamo le più diffuse?

«Oltre ai trattamenti in regime di emergenza per casi di intossicazione da monossido di carbonio, patologia da decompressione dei subacquei, embolismi gassosi e ai trattamenti in regime di urgenza per gravi forme di infezioni necrosanti progressive dei tessuti molli, per casi di ischemia traumatica acuta o sindrome compartimentale e per innesti cutanei e lembi muscolo cutanei compromessi, l’Ossigeno Terapia Iperbarica trova indicazione anche in molte patologie di tipo ambulatoriale: tra queste, l’ipoacusia o sordità acuta improvvisa, le ulcere a lenta guarigione, le lesioni vescicali, rettali e mandibolari a seguito di radioterapia, problematiche ortopediche quali le necrosi asettiche di testa femorale, di condilo femorale, di omero e potenzialmente di altri distretti scheletrici e le osteomieliti croniche refrattarie. Tutte queste patologie trovano indicazione all’Ossigeno Terapia Iperbarica come da linee guida delle società scientifiche nazionali ed internazionali di settore e sono convenzionate con il SSN».

Come si accede al servizio di Camera iperbarica, ovvero, quale iter è necessario per usufruire di questo servizio?

«L’indicazione all’Ossigeno Terapia Iperbarica per le patologie ambulatoriali deve essere posta da un medico specialista (es. otorinolaringoiatra per casi di ipoacusia improvvisa, chirurgo vascolare o vulnologo per casi di ulcere a lenta guarigione, ortopedico per casi di osteonecrosi asettica, radioterapista o oncologo per casi di lesioni da radioterapia, etc.). Ottenuta l’indicazione, il paziente deve essere sottoposto ad una valutazione di Medicina Iperbarica da parte di un medico specialista di branca; a tale visita si accede in SSN tramite prenotazione attraverso CUP regionale Regione Piemonte oppure tramite CUP dedicato della nostra struttura. La visita ha lo scopo di confermare la correttezza dell’indicazione ad Ossigeno Terapia Iperbarica e di valutare l’idoneità del paziente al trattamento stesso. Per tale valutazione sono indispensabili almeno un ECG ed un RX torace (eseguibili il giorno stesso della visita presso la nostra struttura) oltre ad eventuali ulteriori accertamenti qualora risultassero indicati. Ottenuta l’idoneità al trattamento il paziente accede alla terapia attraverso impegnativa SSN».

