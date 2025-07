La collezione Dior Sauvage: dall’iconico profumo ai prodotti per il benessere maschile

Dior Sauvage è uno degli eau de parfum maschili più celebri e apprezzati al mondo. Lanciato nel lontano 2015, Dior Sauvage è divenuto un vero e proprio instant cult che, oggi, detta scuola nel mondo della profumeria, ispirando perfumer di tutto il mondo e di ogni età, dai grandi del mondo della profumeria agli astri nascenti dell’arte olfattiva. La sua fragranza, oggi riproposta in una rinnovata e – se possibile – ancor più iconica versione, è in grado di raccontare cosa voglia dire essere un uomo (contemplando ogni aspetto dell’esperienza maschile, dalla sensuale virilità alla dolcezza e sensibilità insite in ognuno di noi) come mai nessun altro profumo ha fatto. Ecco perché, dunque, per Dior scommettere sul proprio capolavoro è stato non solo ovvio, ma praticamente dovuto.

Dovuto, sì, perché l’impatto di Sauvage sulla società moderna è stato culturale, oltre che genuinamente artistico. Ragion per cui, evolverne la formula, trasformarla, adattarla a ulteriori esigenze di vita, era un passo più che necessario per l’iconico brand francese. Se siete interessati a ripercorrere la storia di questa celebre linea attraverso i prodotti Sauvage Dior il catalogo completo è presente in store specializzati in profumeria d’alta qualità come Greta Profumerie.

I prodotti Dior Sauvage per il corpo

La collezione di prodotti Dior Sauvage ispirati al celebre profumo maschile del 2015, oltre a comprendere versioni differenti della storica fragranza (pensiamo alla versione eau de toilette, l’acqua di colonia, o anche la versione parfume intense ed extrait de parfume), include anche prodotti per il corpo, come i deodoranti in versione spray e stick, il siero, la lozione tonificante, il detergente per il viso, e il gel doccia.

Questi prodotti richiamano le note olfattive di Dior Sauvage mentre lavorano attivamente al benessere della nostra pelle. Per esempio, proprio i deodoranti Dior Sauvage risultano versioni più fresche dell’iconica fragranza originale. I prodotti per il viso, invece, si basano su formule innovative: il siero viso idrata la pelle per circa 100 ore, rinforzandola e riducendo il più possibile i segni dell’età, mentre la lozione si caratterizza di una texture in gel che penetra attivamente nella pelle offrendo freschezza istantanea e un effetto purificante della pelle del viso, anche nei punti maggiormente irritati. Infine, il detergente per il volto, invece, offre un effetto lenitivo e neutralizza la produzione in eccesso di sebo, il tutto mentre idrata e dona comfort al tatto per una durata di circa 8 ore. La peculiarità di questi prodotti, poi, sta nel fatto che sono caratterizzati da formule con oltre il 90% di ingredienti naturali (preciamente, 95% per il siero, 98% per la lozione e 90% per il detergente), il ché si somma a una produzione green e attenta da parte di Dior. Ciò vale, come lecito aspettarsi, anche per il gel doccia, che gode di una formula realizzata all’84% da ingredienti naturali e che offre una sensazione di freschezza rinvigorente e rigenerante, oltre che un intenso profumo, tanto spregiudicato quanto incredibilmente sincero e concreto, che si imprime sulla pelle. Importante, poi, è il suo effetto detergente e purificante.

Le formule innovative di Dior Sauvage per la cura della barba

Per offrire ancor più varietà nella cura personale per uomo, Dior ha lavorato attentamente alla creazione di nuove formule per prodotti dedicati alla barba che potessero garantire la medesima qualità dell’originale fragranza del 2015, concentrandosi però su effetti completamente inediti. Sono nati così il gel da barba, il balsamo dopobarba e la lozione dopobarba Sauvage. Il primo offre una texture traslucida non schiumogena che contribuisce a una rasatura di prima qualità, proteggendo attivamente da piccole ferite o micro-tagli; il secondo, invece, rigenera la pelle e garantisce una sensazione di freschezza che purifica anche i punti più irritati; la lozione, infine, idrata la cute, la rende profumata secondo quelle che sono le note olfattive del celebre EDP e ammorbidisce il volto, contribuendo a definirlo e a lasciare una perfetta sensazione di ordine e pulizia.

