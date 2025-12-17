Come scegliere i sanitari per il bagno? Ecco i consigli di Bagnolandia

Scegliere i sanitari può sembrare un elemento di poco conto quando si progetta un bagno. Al contrario, si tratta di una decisione molto importante, perché definisce stile e funzionalità di tutto l’ambiente.

Se scelti con cura, i sanitari contribuiscono a creare l’atmosfera della stanza, oltre che a delineare l’impronta di design che adotterai. Non bisogna però sacrificare la comodità per rincorrere le proprie scelte estetiche.

Per orientarti tra modelli, materiali e innovazioni tecnologiche, Bagnolandia, il punto di riferimento per l’ arredo bagno online in Italia, ha raccolto alcuni consigli pratici che ti saranno molto utili durante la progettazione.

Non farti ingannare dalle apparenze

Per un acquisto intelligente, la prima cosa da fare è misurare con precisione il tuo bagno. Lo spazio a disposizione, infatti, è spesso la limitazione principale. Quindi, carta e penna alla mano (o smartphone) e prendi nota delle misure.

Se le dimensioni sono modeste, i modelli di sanitari “salvaspazio” a profondità ridotta, possono essere la soluzione giusta. Ricorda che devi assicurarti lo spazio minimo per muoverti comodamente e garantire l’apertura agevole di porte e finestre.

Oltre alle dimensioni, c’è un altro fattore tecnico che non puoi ignorare: gli scarichi. Devi sapere subito se lo scarico esistente è a parete o a pavimento. Questo vincolo è fondamentale, perché un errore in questa fase implica costosi lavori di muratura.

Un consiglio da esperti: se stai sostituendo modelli vecchi, valuta i sanitari con scarico traslato. Si tratta di pezzi che si adattano a diversi impianti preesistenti, permettendoti così di fare la sostituzione senza demolire il pavimento. Un vantaggio non da poco, non credi?

I tipi di sanitari, alcuni consigli tra estetica e funzionalità

Se hai passato in rassegna le principali tipologie di sanitari disponibili, ti sarai accorto che il design è strettamente legato al sistema di installazione.

Esistono tre opzioni principali, vediamole insieme.

Per un effetto pulito e minimalista, i sanitari sospesi sono la scelta migliore. Affissi al muro a circa 38-40 cm da terra, alleggeriscono visivamente l’ambiente e semplificano la pulizia del pavimento. Tieni presente però che richiedono una parete portante o un rinforzo strutturale.

sono la scelta migliore. Affissi al muro a circa 38-40 cm da terra, alleggeriscono visivamente l’ambiente e semplificano la pulizia del pavimento. Tieni presente però che richiedono una parete portante o un rinforzo strutturale. Per chi cerca igiene e stabilità, la scelta ricade sui modelli filomuro (o filo parete). Sono sanitari che poggiano a terra ma aderiscono perfettamente al muro. In questo modo, si elimina quello spazio vuoto posteriore, dove tendono ad accumularsi polvere e sporco, e si nascondono elegantemente gli scarichi. Il modello filomuro è spesso la soluzione migliore in termini di equilibrio tra estetica e praticità.

(o filo parete). Sono sanitari che poggiano a terra ma aderiscono perfettamente al muro. In questo modo, si elimina quello spazio vuoto posteriore, dove tendono ad accumularsi polvere e sporco, e si nascondono elegantemente gli scarichi. Il modello filomuro è spesso la soluzione migliore in termini di equilibrio tra estetica e praticità. I sanitari a terra distanziati, invece, sono l’opzione più tradizionale, perfetti per ristrutturazioni veloci su impianti preesistenti dove vuoi evitare interventi invasivi.

Come scegliere il WC giusto

Tra le novità in commercio più apprezzate, troviamo senza dubbio il sistema Rimless. Il Rimless è un vaso privo del bordo interno ripiegato (la “brida”) da cui esce l’acqua. Nei sanitari tradizionali, questa incavatura è il principale ricettacolo di sporco e batteri ed è quasi impossibile da pulire. Eliminando la brida, quindi, tutta la superficie interna del WC è perfettamente raggiungibile. Anche l’acqua scorre in modo uniforme e, spesso, più silenzioso.

Un inconveniente riscontrato in alcuni dei primi modelli Rimless era legato alla potenza del getto, che, in alcuni casi, faceva fuoriuscire l’acqua all’esterno del vaso, obbligando i clienti a installare un riduttore di flusso. Al giorno d’oggi però, le migliori marche di sanitari, ben consapevoli del problema hanno ideato sistemi migliori, che distribuiscono in modo più uniforme il flusso in uscita.

Parliamo adesso di materiali. Tra le varie opzioni, la porcellana, ovvero la ceramica vetrificata, resta la scelta migliore per prestazioni, igiene e durata nel tempo. Puoi indirizzarti sul gres porcellanato, invece, se cerchi un materiale tecnico, estremamente resistente a urti e graffi e, soprattutto, un look moderno e personalizzabile.

Non guardare solo il prezzo

Lavorando nell’arredo bagno da oltre 50 anni, ci sentiamo di darti un consiglio spassionato: evita di farti guidare unicamente dal prezzo più basso. Comprare sanitari è un investimento a lungo termine e la qualità è fondamentale per avere longevità dei pezzi e un’esperienza d’uso veramente confortevole.

Un prodotto made in Italy, si distinguerà inevitabilmente nel tuo bagno: in primis, per il design ricercato, poi per la cura delle finiture e, soprattutto, per la tecnologia. Parliamo, per esempio, di fissaggi invisibili che rendono più pulita l’estetica del bagno, di materiali resistenti e dell’efficienza nel consumo di acqua, un plus che piace sia all’ambiente che al portafoglio!

