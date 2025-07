Grande Slam 2025: chi sono i tennisti e le tenniste più forti e in forma?

La popolarità del tennis è aumentata vertiginosamente negli ultimi anni, soprattutto grazie a Sinner, che ha portato tutti gli italiani a seguire in streaming diverse finali contro il suo acerrimo nemico Alcaraz.

Statistiche e scontri al vertice scorrono veloci nelle trame dei mesi, il Grande Slam resta l’obiettivo più bramato dai tennisti e dalle tenniste, ma soprattutto, si avvicina l’ultimo impegno del 2025, l’US Open, prima di ripartire con un nuovo anno di grande tennis.

Sabalenka contro Gauff e Swiatek

Sabalenka ha perso la finale degli Australian Open contro Madison Keys, ma continua a dominare vincendo gli altri tornei ATP. Anche all’Open di Francia (conosciuto più comunemente come Roland Garros) ha perso in finale, contro Gauff, tuttavia, Sabalenka continua a dominare il ranking WTA proprio davanti all’atleta americana, che si prepara a vincere l’US Open davanti al suo pubblico.

In tutto questo c’è Iga Swiatek pronta a tornare al top e la nuova promessa del tennis femminile, Mirra Andreeva, che a soli 17 anni occupa la quinta posizione del Ranking WTA, diventando una bomba pronta a esplodere con nuove statistiche e record.

Le nuove giovani promesse del tennis ATP

Mensik è un tennista ceco che sta scalando le classifiche, a 19 anni ha già varcato la soglia della top 20 nel ranking ATP, per posizionarsi con il suo miglior risultato alla 17esima posizione. Questo tennista è un talento puro, sono già diverse le voci che lo vedono nella nuova big 3 insieme a Sinner e Alcaraz.

Tra le nuove giovani promesse ci sono anche Musetti e Rune, rispettivamente alla decima e alla nona posizione del ranking, mentre Ben Shelton diventa uno dei favoriti per la vittoria degli US Open alla settima posizione del ranking ATP.

Sinner contro Alcaraz: 5 a 8

Nel palinsesto delle quote tennis per la vittoria degli US Open 2025, Sinner e Alcaraz restano i favoriti assoluti, ma ci sono anche Zverev e Fritz in splendida forma, pronti a rovinare la festa.

Alcaraz e Sinner si sono incontrati 13 volte, di cui una finale al Roland Garros, vinta dallo spagnolo e una finale a Wimbledon, vinta dall’italiano. Quest’ultima è stata la prima finale vinta da Sinner, perché Alcaraz ha trionfato anche nelle finali del China Open, Internazionali di Roma 2025 e Croatia Open del 2022.

In totale lo spagnolo primeggia negli scontri diretti con 8 vittorie contro i 5 trionfi di Jannik, in una contesa che già ricorda la sfida record di Djokovic e Nadal, che dal 2006 al 2024 si sono incontrati 61 volte, con il serbo che ha battuto il talento spagnolo per 32 vittorie a 29. Attendiamo con ansia una nuova era del tennis, con le tenniste e i tennisti più forti di sempre e più in forma al prossimo Open: che il Grande Slam sia con voi.

