Habilita I Cedri: eccellenza oculistica e chirurgia della cataratta all’avanguardia

Habilita I Cedri è conosciuta a livello nazionale come punto di riferimento per chirurgia in ambito ortopedico, ma i servizi d’eccellenza della casa di cura di Fara Novarese (NO) si estendono anche ad altre branche: il servizio di oculistica rappresenta un caposaldo per tutto il territorio della regione. Non solo: sono numerosi anche i pazienti che giungono da fuori regione, dalle provincie di Varese, Milano e Bergamo per usufruire dei servizi del centro oculistico.

Responsabile è il Dr. Paolo Tanzilli, che sottolinea l’alta qualità del servizio che viene proposto in Habilita I Cedri: «Il nostro centro oculistico ha raggiunto uno standard qualitativo particolarmente elevato sia per quanto riguarda la diagnosi e la cura di patologie che riguardano i vizi refrattivi nei bambini, sia nell’individuazione di patologie in età intermedia, sia per la Chirurgia Ambulatoriale per la cura della cataratta. In particolare, per la cataratta, siamo particolarmente attrezzati e siamo in grado di operare anche i casi più complessi».

La richiesta di un servizio di alta qualità come quello proposto in Habilita I Cedri è ormai una costante, con richieste sempre molto numerose. Vista la richiesta elevata di persone che vogliono rivolgersi presso il centro per eseguire interventi di chirurgia ambulatoriale, la direzione della casa di cura di Fara Novarese ha pensato di proporre un pacchetto economico particolarmente agevolato al fine di ridurre i tempi di attesa in SSN.

«La chirurgia della cataratta è andata specializzandosi sempre di più nel corso degli anni con l’obiettivo di correggere difetti refrattivi importanti tra cui gli astigmatismi grazie all’inserimento di cristallini capaci di raggiungere performance di alto livello. In questo modo il paziente, dopo aver risolto il problema dell’annebbiamento (tipico della cataratta), non avrà più problemi a vedere da lontano e da vicino. Potrà quindi liberarsi degli occhiali che utilizzava per correggere difetti di miopia, astigmatismo o presbiopia. Questa particolare chirurgia, a disposizione dei pazienti privati, rappresenta il vero e proprio fiore all’occhiello del nostro centro oculistico. È da poco tempo che abbiamo iniziato a effettuare questo particolare tipo di interventi, ma i risultati sono stati ottimi e i pazienti si sono rivelati particolarmente soddisfatti. Per loro gli occhiali sono diventati un ricordo e si ritrovano ad avere una vista perfetta».

Oggi il servizio di chirurgia per la cataratta è strutturato in modo da essere veloce ed efficace: dal momento dell’ingresso in clinica, in meno di due ore, il paziente si potrà sottoporre all’intervento e uscire, in modo da ridurre la minimo lo stress dell’intervento. «La seduta per la chirurgia di cataratta (sia in convenzione con il SSN, sia in forma privata) hanno una durata pressoché identica. La chirurgia che prevede anche la correzione della vista ha dei tempi leggermente più lunghi in quanto è necessario anche l’orientamento della lente che, solitamente, prevede circa un minuto in più rispetto alla chirurgia di base per la cataratta semplice. Il tutto senza alcun rischio aggiuntivo per il paziente».

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0321 818111.

