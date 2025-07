I prodotti indispensabili per un servizio catering di successo

La gestione di un’attività di catering di successo si fonda su un delicato equilibrio tra creatività culinaria, capacità organizzativa e un’attenta pianificazione degli acquisti. Avere una dispensa e un magazzino ben forniti con una selezione di prodotti alimentari strategici è il vero segreto per poter rispondere con prontezza ed efficienza a qualsiasi tipo di richiesta, dall’aperitivo informale al banchetto di nozze. Esiste infatti un nucleo di ingredienti “jolly”, materie prime di alta qualità e grande versatilità che non possono mai mancare nella spesa di un professionista di catering. Questi prodotti costituiscono la base sicura su cui costruire menù variegati e personalizzati, garantendo costanza qualitativa e ottimizzando al contempo la gestione delle scorte. La scelta di ingredienti di pregio, come ad esempio il miglior prosciutto San Daniele, diventa un biglietto da visita che comunica immediatamente l’attenzione al dettaglio e l’eccellenza del servizio offerto.

Salumi e formaggi

Nel cuore dell’offerta di ogni catering italiano, specialmente per quanto riguarda aperitivi e buffet, si trovano i salumi e i formaggi. Questi prodotti sono l’emblema della convivialità e permettono di creare taglieri scenografici e finger food di grande appeal con relativa semplicità. Tra gli indispensabili, un prosciutto crudo di alta qualità, come il miglior prosciutto San Daniele, è irrinunciabile per la sua dolcezza e versatilità. Accanto ad esso, un buon prosciutto cotto, un salame dal gusto equilibrato e una mortadella profumata formano un poker d’assi capace di soddisfare tutti i palati. Sul fronte dei formaggi, non possono mancare un formaggio a pasta dura da scagliare, come il Grana Padano o il Parmigiano Reggiano, perfetto anche per mantecare risotti, e formaggi freschi come la mozzarella e la ricotta, basi preziose per torte salate, farciture e antipasti leggeri.

Ingredienti a lunga conservazione

Avere sempre a disposizione una selezione di ingredienti a lunga conservazione permette di affrontare qualsiasi imprevisto e di costruire la struttura di moltissimi piatti. Farina di tipo “00”, essenziale per la preparazione di pane, focacce, torte salate e pasta fresca, è un must assoluto. Riso, come il Carnaroli o l’Arborio, è la base per risotti cremosi, mentre formati di pasta secca versatili, come penne e fusilli, garantiscono una soluzione rapida e sempre gradita per un primo piatto. Non possono mancare conserve di pomodoro di qualità (pelati e passata), legumi in scatola come ceci e fagioli per zuppe e contorni, e una buona scorta di olio extra vergine di oliva, aceto, sale e spezie di base. Questi prodotti, non deperibili, rappresentano un investimento sicuro e il fondamento su cui poggia l’intera operatività.

Prodotti freschi

Infine, la componente fresca, sebbene richieda una gestione degli acquisti più frequente, è ciò che dona vita e colore a ogni preparazione. Una base di verdure versatili deve essere sempre presente: cipolle, carote e sedano per i soffritti, patate per contorni e purè, e zucchine e melanzane, specialmente nella bella stagione, per grigliate, torte salate e parmigiane. Anche una selezione di frutta di stagione è fondamentale, non solo per le macedonie e i dessert, ma anche per creare abbinamenti agrodolci con carni e formaggi.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati