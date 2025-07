La rivoluzione di Liu Jo nella gioielleria contemporanea

Nel mondo della bigiotteria contemporanea, molti sono i brand che hanno lasciato un segno speciale sia sul mercato che nel cuore degli appassionati di accessori di tutto il mondo. Tra questi, indiscutibilmente troviamo Liu Jo, uno dei marchi italiani di Low Luxury più apprezzati al mondo per la sua visione avanguardistica e sempre giovanile non soltanto della bigiotteria, ma della moda e dell’idea stessa di bellezza. Nel corso dei suoi trent’anni di storia, Liu Jo ha lavorato energicamente per offrire collezioni di accessori, capi d’abbigliamento e profumi che fossero aperti a un pubblico femminile quanto mai vasto e libero, impegnandosi anche socialmente sul diffondere sempre più i concetti di libertà personale e di inclusività, sia sociale che economica. Specialmente su quest’ultimo punto, Liu Jo si è sempre contraddistinta per un ottimo rapporto qualità-prezzo su ogni prodotto: dagli anelli ai bracciali, passando per orecchini e ulteriori accessori. A rafforzare il peso di Liu Jo sul mercato, infatti, è sempre stata una politica di prezzi altamente competitiva, perseguita in stretta correlazione con la scelta di materiali di prima qualità e altamente resistenti, lavorati finemente per adattarsi ai più disparati disegni e progetti dei direttori creativi del brand. Linee sottili, curve ammalianti e giochi di luci e colori altisonanti rappresentano quindi la chiave di volta dell’eccezionale linea creativa di Liu Jo da ormai decenni. Scopri il Liu Jo catalogo prodotti negli store online specializzati in bigiotteria d’alta qualità come Madi Gioielli, e scegli gli accessori ideali per il tuo stile.

La storia di Liu Jo

La storia di Liu Jo ha inizio nel 1995, quando Marco e Vannis Marchi diedero il via a un brand incentrato sul denim a Carpi, in provincia di Modena. Per oltre dieci anni, il marchio italiano si concentrò sull’esaltare femminilità ed eleganza nelle donne di ogni età con capi e accessori di eccellente qualità. Nascevano così i gioielli Liu Jo, realizzati con materiali di pregio e caratterizzati da design divertenti, piacevoli alla vista e dotati di una spiccata raffinatezza pur nella loro aria giovanile e spensierata. Negli ultimi vent’anni, dunque, Liu Jo si è concentrata sul rinnovare sempre quello spirito innovativo e quella volontà di sognare e immaginare come un outsider, capace dunque di pensare “out of the box”. Le collezioni di prodotti targate Liu Jo si sono notevolmente espanse, e oggi il marchio propone anche occhiali da sole, orologi, ma anche borse e linee per l’underwear e il beachwear.

Ognuna di esse, contraddistinta da una cura al dettaglio che rende Liu Jo ancora, dopo trent’anni, un brand dalla personalità unica e riconoscibile in qualsivoglia contesto.

I gioielli Liu Jo più apprezzati

Se si pensa ai gioielli realizzati da Liu Jo, ci sono dei veri e propri pezzi da novanta che risultano essere tra i più apprezzati del brand, come ad esempio l’anello Liu Jo Luxury Essential realizzato in acciaio gold con zirconi, o il bracciale da donna della medesima collezione in acciaio. La sua finitura è lucida e la lunghezza è regolabile dai 19 ai 22 cm. Particolare è la texture ruvida adoperata, particolarmente gradevole sia al tocco che alla vista. Tra gli accessori più amati della collezione Essential è senz’altro la collana in acciaio inossidabile, lunga ben 74 cm e caratterizzata da una serie di ornamenti luminosi con, poi, un ciondolo a forma di cuore finemente lavorato: un vero e proprio capolavoro di design che unisce linee semplici, sottili e morbide a degli ornamenti che catturano rapidamente lo sguardo e l’attenzione, lasciando ammaliato chiunque circondi la donna che la indossa. In quanto a orecchini, la collezione Essential si completa con due esemplari in acciaio inossidabile: il design richiama quasi l’idea di una goccia, ma la eleva con un pizzico di originalità. Le dimensioni, poi, non eccedono, con una larghezza di 1.2 cm e una lunghezza di circa 3.1 cm.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati