Secondo i dati di Assaeroporti, nel 2024 il comparto del cargo aereo ha registrato un risultato record di 1,25 milioni di tonnellate di merce trasportata, superando il precedente record storico del 2017, che si attestava a 1,15 milioni di tonnellate. Un risultato che riflette non solo la ripresa degli scambi internazionali, ma anche la crescente domanda di servizi logistici rapidi, affidabili e su scala globale.

“In questo scenario di crescita – ha affermato Luca Bassini, Chief Financial Officer di DHL Express Italia – abbiamo consolidato la nostra posizione nel segmento italiano, con un contributo di circa il 20% alla merce totale trasportata lo scorso anno, confermandoci leader nel settore delle spedizioni espresse internazionali e un player d’eccezione per il sistema industriale”.

Un ruolo, quello di DHL, che si traduce in investimenti continui, soluzioni personalizzate per le imprese e una rete operativa che garantisce connessioni rapide tra i poli produttivi italiani e oltre 220 Paesi nel mondo.

Luca Bassini: “Forte crescita del trasporto aereo cargo nell’area Asia Pacifico”

Un mercato, quello italiano, dove DHL Express riveste sempre più un ruolo chiave per la valorizzazione del Made in Italy, con una presenza capillare sul territorio nazionale, competenze doganali avanzate e conoscenza approfondita del mercato globale, accompagnando e supportando le aziende del nostro Paese nel loro processo di internazionalizzazione, grazie a collegamenti in oltre 220 Paesi e territori nel mondo.

“Questi numeri testimoniano concretamente non solo la dedizione di DHL Express nel garantire servizi affidabili e di alta qualità, ma rappresentano anche un passo significativo nel consolidamento della nostra posizione sul mercato“, ha dichiarato Luca Bassini, che proprio sul fronte dell’espansione, aggiunge:

“La nostra crescita nel trasporto aereo cargo è stata particolarmente forte nell’area Asia Pacifico, dove abbiamo registrato un aumento del 10%, a conferma dell’efficienza delle operazioni globali e della fiducia che i clienti continuano ad accordarci.

Così come in Italia, dove siamo presenti in tutti i principali aeroporti cargo, da Bologna a Venezia, Brescia, Pisa, Ancona, Roma Ciampino e Napoli e dove, investiamo con costanza nelle infrastrutture, persone, sicurezza, formazione e sostenibilità“.

Un impegno, quello di DHL, che si traduce all’interno di una strategia logistica altamente integrata che è in grado di rispondere in modo puntuale alle esigenze delle aziende e imprese italiane, dalle corporate più grandi fino a quelle delle PMI.

Connessione con il tessuto locale e efficienza nella gestione dei collegamenti con i mercati globali possibile grazie a un ecosistema tecnologicamente avanzato, pensato per riuscire a migliorare e ottimizzare sempre di più i tempi di consegna, semplificando le operazioni di esportazione.

Malpensa tra i principali hub dell’export aereo

Secondo Assaeroporti, Milano Malpensa si conferma il principale hub cargo nazionale del sistema aeroportuale italiano e il quinto a livello europeo, attraverso cui vengono aviotrasportate 727.000 tonnellate di merce, pari al 62% del mercato nazionale, quasi il triplo di Roma Fiumicino dove i volumi movimentati coprono il 23% del totale.

In questo scenario, nel 2021 è stato inaugurato l’Hub DHL Express di Malpensa, con un investimento di 110 milioni di euro, che rappresenta un’infrastruttura chiave per sostenere l’export delle aziende italiane.

Proprio qui vengono oggi gestiti oltre 112.000 colli al giorno, con più di 50 movimenti aerei quotidiani su 28 rotte dirette – di cui 4 intercontinentali, 7 verso altri hub europei e 17 verso aeroporti in Italia ed Europa.

“Dal 2020 a oggi – ha sottolineato Bassini – abbiamo investito 180 milioni di euro nelle nostre infrastrutture aeroportuali italiane, per sostenere la crescita del trasporto aereo merci, che IATA prevede in aumento del 3% annuo per i prossimi 20 anni.”.

Con infrastrutture all’avanguardia, una rete di collegamenti capillare e investimenti continui in innovazione e sostenibilità, DHL Express Italy consolida il proprio ruolo di riferimento nel trasporto aereo merci, contribuendo in modo concreto alla competitività delle imprese italiane sui mercati internazionali.

L’hub di Malpensa, per volumi e performance operative, rappresenta oggi un asset strategico non solo per l’azienda, ma per l’intero sistema logistico nazionale. Una piattaforma proiettata al futuro, pensata per accompagnare, con efficienza e affidabilità, la crescita dell’export, anche del Made in Italy, nel mondo.

