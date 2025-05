Prenotare le vacanze online: consigli per risparmiare

Tempo di prenotazioni delle vacanze, il mese di maggio. Oggigiorno, sempre più persone, in Italia, scelgono di procedere online. Questa alternativa permette, da sola, di apprezzare notevoli vantaggi dal punto di vista del risparmio.

Se poi si fa attenzione anche altri accorgimenti, la cosa si fa ancora più interessante.

Sfrutta i vantaggi dei tour operator online

Un primo consigli che fa la differenza quando si tratta di risparmiare nel prenotare le vacanze online riguarda la scelta di sfruttare i vantaggi dei tour operator che operano solo sul web.

Alcuni di essi, grazie alla scelta strategica di business incentrata sui viaggi di gruppo, propongono all’utenza pacchetti che, considerando il costo a singola persona, sono davvero concorrenziali.

Flessibilità

Si tratta di un consiglio che, al primo impatto, può apparire banale.

Il fatto di essere flessibili con le date può invece fare la differenza dal punto di vista del risparmio; ricordare questo aspetto non fa male in quanto, troppo spesso, si tende a mettere in secondo piano, presi come si è dagli impegni e da altri aspetti organizzativi, i vantaggi che derivano dal prenotare voli in giorni infrasettimanali.

Il monitoraggio dei prezzi

Un altro trucco che può aiutare tanto quando si parla di consigli su come risparmiare quando si prenotano le vacanze online riguarda il fatto di tenere monitorati i prezzi.

Giusto per citare uno dei servizi più utili al proposito, chiamiamo in causa Google Flights che, con alert mirati, consente di tenere sotto controllo i prezzi dei voli e le loro fluttuazioni, in modo da capire quando è il momento migliore per prenotare.

Esistono anche diverse piattaforme che lavorano più in profondità, attuando delle vere e proprie previsioni. Grazie ad esse, è possibile capire se vale al pena procedere subito con l’acquisto o se, invece, può essere opportuno comprare subito.

I vantaggi dei programmi fedeltà

Un altro espediente che fa la differenza quando si punta a prenotare le vacanze online riguarda i programmi fedeltà messi a disposizione da diverse realtà, dai supermercati alle catene alberghiere.

A fronte di determinati traguardi di spesa, si possono accumulare miglia aeree o sconti presso villaggi turistici.

Un consiglio davvero utile prevede il fatto di controllare i plus a cui si può accedere con la propria carta di credito.

Diversi istituti di credito, infatti, mettono a disposizione dei titolari di carte di credito e carte di debito vantaggi molto interessanti, tra i quali è possibile ricordare le già citate miglia aeree, così come sconti sulle assicurazioni di viaggio.

Da non dimenticare, infine, sono le piattaforme di cashback. Grazie ad esse, è possibile recuperare parte della cifra spesa in voli, alberghi e servizi come il noleggio auto.

Buy Now, Pay Later

Non c’è che dire: dietro al mondo delle vacanze online ci sono diverse opzioni interessanti da considerare e grazie alle quali è possibile concretizzare un risparmio interessante.

Oltre a quelle che abbiamo appena menzionato, rammentiamo la tendenza, sempre più diffusa, del ricorso alla formula buy now, pay later.

Trend che, nel giro di pochi anni, ha conquistato in generale l’ambito dello shopping online, è diventato, di recente, popolare anche quando si parla di viaggi.

In questo caso, più che di risparmio si parla di ottimizzazione del budget e della possibilità di non mettere in campo, nel giro di poco tempo, cifre importanti.

Altro dettaglio degno di nota: nella quasi totalità dei casi, le rate sono a tasso zero.

Il trucco della navigazione in incognito

Concludiamo con un piccolo trucco dedicato a chi vuole risparmiare in maniera specifica sui voli.

Per acquistarli senza far soffrire troppo il portafoglio, è opportuno optare per la navigazione in incognito.

Così facendo, non si consente ai motori di ricerca di tenere traccia della propria attività online, con tutti i vantaggi del caso per quanto riguarda la probabilità di vedersi proporre prezzi più bassi.

