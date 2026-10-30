Quando il catalizzatore si arrende, cosa controllare prima di spendere

Il catalizzatore è un componente al quale gli automobilisti prestano attenzione soltanto in presenza di un’anomalia, come l’accensione della spia motore, una perdita di prestazioni in salita o un odore insolito proveniente dallo scarico. In queste situazioni occorre stabilire se il guasto riguardi effettivamente il catalizzatore, se sia possibile recuperarlo e, in caso di sostituzione, quali siano i costi e i criteri per scegliere il ricambio. Questo articolo esamina i diversi aspetti della questione.

Il pezzo dello scarico che lavora in silenzio

Il catalizzatore è collocato lungo la linea di scarico, generalmente in prossimità del motore. Al suo interno si trova un supporto ceramico a nido d’ape rivestito di metalli preziosi, in particolare platino, palladio e rodio. Al passaggio dei gas di scarico, questi metalli favoriscono reazioni chimiche che trasformano il monossido di carbonio, gli idrocarburi incombusti e gli ossidi di azoto in sostanze meno nocive.

Il componente funziona correttamente soltanto dopo aver raggiunto un’elevata temperatura di esercizio. La sua efficienza viene monitorata dalle sonde lambda installate a monte e a valle. Se i valori rilevati non risultano conformi, la centralina segnala l’anomalia attraverso la spia motore.

Come si fa sentire un catalizzatore intasato o rotto

I segnali più frequenti sono i seguenti:

calo di potenza, in particolare in accelerazione e in salita;

aumento dei consumi di carburante;

accensione della spia motore;

odore di zolfo proveniente dallo scarico;

rumore metallico sotto la vettura, riconducibile alla frantumazione del supporto interno;

nei casi più gravi, difficoltà di avviamento o spegnimento del motore.

Nessuno di questi sintomi, considerato singolarmente, consente di attribuire il guasto al catalizzatore. Un calo di potenza può dipendere anche da filtri, iniettori o turbocompressore, e la spia motore può accendersi per numerose ragioni. Il primo passo resta quindi la lettura dei codici di errore presso un’officina. Qualora la diagnosi confermi il sospetto, una guida su cosa fare se il catalizzatore è intasato consente di distinguere un semplice intasamento da una rottura vera e propria.

In molti casi il danno al catalizzatore è la conseguenza di un altro difetto. Mancate accensioni, consumo anomalo di olio o una sonda lambda difettosa ne compromettono il funzionamento, e se il problema all’origine non viene risolto anche un componente nuovo è destinato a durare poco.

Pulirlo si può, ma solo fino a un certo punto

In presenza di un intasamento lieve, dovuto all’accumulo di depositi, esistono alcuni margini di intervento. Un percorso extraurbano di una certa durata, a regime sostenuto e costante, porta il catalizzatore a temperature elevate e contribuisce a bruciare parte dei residui. Si tratta di una misura indicata soprattutto per le vetture utilizzate prevalentemente in ambito urbano.

Sono disponibili anche additivi per carburante e trattamenti di pulizia eseguiti in officina, con risultati variabili. Questi rimedi agiscono sui depositi ma non sui danni meccanici. Se il supporto interno risulta incrinato, fuso o frantumato, l’unica soluzione possibile è la sostituzione.

Il conto della sostituzione e cosa lo fa salire

Il costo dell’intervento varia in misura considerevole a seconda del modello. Per molte vetture di ampia diffusione la spesa indicativa si colloca tra i 300 e i 400 euro, comprensivi di ricambio e manodopera. L’importo aumenta nel caso di catalizzatori integrati nel collettore di scarico, di vetture dotate di più catalizzatori o di ricambi originali del costruttore. È spesso opportuno sostituire nel corso dello stesso intervento anche le guarnizioni e, se usurate, le sonde lambda.

Comprare il ricambio senza brutte sorprese alla revisione

Trattandosi di un componente costoso e soggetto a specifiche norme, la scelta del catalizzatore richiede particolare attenzione, soprattutto in caso di acquisto online con successivo montaggio presso un’officina di fiducia.

Un catalizzatore aftermarket deve essere omologato e recare la relativa marcatura. Per questa categoria di ricambi il riferimento è il regolamento ECE R103. Il componente deve inoltre essere conforme alla classe Euro del veicolo. Un ricambio non omologato o di classe inferiore può comportare l’esito negativo della prova delle emissioni in sede di revisione. La rimozione del catalizzatore non rappresenta un’alternativa, in quanto vietata dalla normativa e incompatibile con il superamento del controllo.

Compatibilità con il motore. La sola indicazione di marca e modello non è sufficiente. Occorre verificare il codice motore, poiché vetture esteticamente identiche possono montare catalizzatori differenti. Vanno controllati inoltre gli attacchi, la lunghezza e la posizione delle sonde lambda.

La sola indicazione di marca e modello non è sufficiente. Occorre verificare il codice motore, poiché vetture esteticamente identiche possono montare catalizzatori differenti. Vanno controllati inoltre gli attacchi, la lunghezza e la posizione delle sonde lambda. Garanzia e documentazione. È consigliabile conservare la fattura e il certificato di conformità, che possono risultare necessari in caso di contestazioni o in sede di revisione.

È consigliabile conservare la fattura e il certificato di conformità, che possono risultare necessari in caso di contestazioni o in sede di revisione. Affidabilità del venditore. Prima di un acquisto di questo valore è opportuno consultare recensioni indipendenti e verificare le condizioni di reso e di assistenza. Per chi sta valutando AUTODOC sono disponibili maggiori informazioni sul negozio.

Un catalizzatore nuovo non ripara il guasto che lo ha ucciso

Un catalizzatore malfunzionante non va trascurato, poiché aumenta le emissioni inquinanti, riduce le prestazioni del veicolo e può compromettere l’esito della revisione. Prima di procedere alla sostituzione è tuttavia necessaria una diagnosi accurata, volta ad accertare che il guasto riguardi effettivamente il catalizzatore e a individuare la causa del danno. Una volta eliminata tale causa e scelto un ricambio omologato e compatibile, la sostituzione costituisce una soluzione duratura ed evita il ripetersi dell’intervento.

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