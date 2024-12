Software aziendali CRM: scopriamo l’importanza di questi strumenti informatici

I software CRM sono degli strumenti sempre più diffusi tra le aziende, e il loro utilizzo può migliorare in modo davvero esponenziale la gestione delle attività quotidiane.

CRM è acronimo di Customer Relationship Management, che in lingua inglese significa “gestione delle relazioni con i clienti”; ciò lascia intuire quale sia la funzione principale dei programmi informatici di questo tipo, ma in realtà, come vedremo a breve, essi sanno essere dei software aziendali a 360 gradi, con funzioni assolutamente avanzate.

Quali sono, dunque, le ragioni per cui un’azienda non dovrebbe assolutamente rinunciare all’utilizzo di un software CRM? Eccone alcune di particolare importanza.

Gestione centralizzata dei contatti con la clientela

Partiamo dall’aspetto più ovvio: gestire i contatti con i clienti è un’attività fondamentale per le aziende, a prescindere dalle dimensioni e dal settore operativo, di conseguenza è indispensabile eseguirla con tutta l’attenzione del caso.

I software CRM assicurano, appunto, una gestione centralizzata di tali attività, e questa è davvero una grande opportunità: il ricorso a canali tecnicamente non comunicanti tra loro, si pensi ad esempio ad una linea telefonica e ad un indirizzo di posta elettronica, richiede non solo una quantità di lavoro notevolmente superiore, ma anche una grande dispersione di informazioni.

Utilizzare uno strumento univoco, che assicuri allo stesso tempo la versatilità e la flessibilità di canali differenti, rappresenta il primo passo che un’azienda può compiere per rendere più efficiente la propria Customer Relationship.

Efficientamento del lavoro tramite automazione

I software CRM rendono il lavoro più efficiente, dunque, e se si può affermare questo non è soltanto perché è possibile gestire tutti i contatti con i clienti attraverso la medesima interfaccia.

Questi software, infatti, sono in grado di automatizzare operazioni disparate riducendo in maniera esponenziale il lavoro e il tempo dedicato alla Customer Relationship, senza che la qualità ne risenta.

L’intervento “umano” degli operatori resta indispensabile, senza dubbio, ma vi sono tantissime operazioni che possono tranquillamente essere automatizzate, consentendo al personale di potersi concentrare su attività più complesse o comunque in grado di garantire, all’azienda, un valore aggiunto più importante.

È interessante sottolineare che software CRM particolarmente avanzati come www.vtenext.com integrano persino delle funzioni AI, e l’intelligenza artificiale è uno strumento straordinariamente potente per eseguire con qualità tutti i processi automatizzabili.

Rilevazione ed elaborazione di dati di ogni tipo

L’aspetto più suggestivo dei software CRM, e probabilmente anche quello più trascurato, è il fatto che essi sono un “contenitore” di dati estremamente ricco e preciso.

Per le aziende, si sa, i dati possono essere una risorsa davvero preziosissima: disporre di informazioni su ogni singolo cliente, ad esempio i prodotti che ha acquistato, le modalità con cui effettua i propri acquisti, le esigenze per le quali contatta il servizio clienti e tanto altro ancora, rappresentano delle “tracce” più che utili.

Grazie a questa grande quantità di dati l’azienda può anzitutto sviluppare, con tutta la comodità dell’automazione, dei dettagliati report, sulla base di cui ottimizzare i propri processi e strutturare delle strategie di marketing.

Ciò sarebbe già sufficiente per considerare la disponibilità di questi dati come un autentico “tesoro”, ma non solo, perché essi sanno essere utili anche per interfacciarsi col cliente in maniera personalizzata, incrementando così i suoi livelli di soddisfazione e, perché no, anche le possibilità di concludere positivamente un’azione commerciale.

Trattamento di dati personali in piena conformità di legge

I dati che i software CRM reperiscono, conservano ed elaborano hanno dunque una straordinaria importanza strategica per l’azienda, ma è indispensabile adoperarli sempre con tutta l’attenzione del caso.

Le normative in materia di gestione dei dati personali, infatti, sono molto stringenti, soprattutto da alcuni anni, da quando nell’Unione Europea è entrato in vigore il cosiddetto GDPR, General Data Protection Regulation, Regolamento che tutela in modo rigoroso la privacy delle persone fisiche.

Ebbene, i migliori software CRM sono “GDPR compliance”, dunque modulano le azioni eseguibili in base alle disposizioni di legge comunitarie e nazionali, ciò significa che le aziende che trattano dati personali tramite i medesimi possono essere certe di eseguire una gestione a norma.

Dal momento che, relativamente al trattamento di dati personali, numerose aziende sono incappate in sanzioni anche piuttosto pesanti per via di imprecisioni e inadempienze neppure troppo gravi, anche questa è una prerogativa molto importante che merita di essere sottolineata.

