Tagliando auto: cos’è, quando farlo e quali controlli prevede

Tagliando auto, sai che cos’è? hai rispettato le scadenze? Non è un obbligo di legge, ma un controllo di manutenzione programmata caldamente raccomandato dalle case produttrici soprattutto prima di partire per un lungo viaggio (per esempio, per le vacanze). Si tratta di una serie di verifiche e interventi a intervalli regolari indispensabili per tenere il veicolo in efficienza e prevenire guasti. Il meccanico controlla i componenti usurati, cambia i fluidi e si accerta che tutto funzioni a dovere. È un modo concreto per evitare brutte sorprese in strada e per non trovarsi bloccati per un problema che si poteva prevedere con un po’ di anticipo, per incrementare la sicurezza durante il viaggio. Propria e degli altri.

Quando fare il tagliando auto?

La frequenza dipende da chilometraggio e tempo. I costruttori indicano di solito tra i 15.000 e i 30.000 chilometri, ma il libretto di manutenzione ha sempre l’ultima parola. Chi guida principalmente in città, con tante partenze a freddo e code, fa bene a stringere i tempi. Anche le auto ferme hanno bisogno di controlli: liquidi e gomme invecchiano anche senza strada. In questi casi, un controllo all’anno è il minimo per evitare brutte sorprese al momento della partenza.

Pneumatici e freni

Il meccanico inizia dagli pneumatici. Controlla la pressione di tutte le ruote, compresa la gomma di scorta. Succede più spesso di quanto si pensi di forare e scoprire che la ruota di emergenza è inutilizzabile. Si guarda anche lo stato del battistrada e si cercano tagli o sporgenze. Poi si passa ai freni: le pastiglie devono avere spessore sufficiente, altrimenti vanno cambiate. Freni consumati allungano gli spazi di arresto e rischiano di tradire nel momento in cui serve una frenata decisa, specialmente su fondo bagnato o in curva.

Sterzo, sospensioni e cinghie

Lo sterzo deve essere preciso e senza giochi. Se l’auto tende a “tirare” da una parte o vibra, c’è qualcosa che non va. Gli ammortizzatori vanno controllati con la stessa attenzione: quando sono usurati, la tenuta di strada peggiora e la macchina si comporta male in frenata. Non bisogna dimenticare la cinghia dei servizi. Se si rompe, può causare danni gravi al motore e bloccare tutto. Meglio sostituirla prima che salti, seguendo le scadenze indicate dal costruttore.

Luci, climatizzazione e liquidi

La visibilità è fondamentale. Facendo il tagliando il meccanico verifica che tutte le luci funzionino: fari, luci posteriori, di posizione e di cortesia. Guidare di notte con un fanale bruciato è pericoloso e attira le sanzioni. Il climatizzatore viene testato per assicurare comfort a bordo, con temperature intorno ai 25 gradi e umidità sotto il 40%. Infine, si controllano i liquidi: olio motore, refrigerante, liquido freni e tergicristallo. Livelli bassi o fluidi vecchi possono generare problemi seri, dal surriscaldamento del motore a una frenata meno efficace.

Cambio automatico

Le auto con cambio automatico a doppia frizione o robotizzato hanno bisogno di una manutenzione specifica perché l’olio del cambio perde le sue proprietà e il filtro si intasa. È un lavoro che va fatto ogni 80.000 o 100.000 chilometri. Saltare questo passaggio può portare a usure premature del cambio e a costi di riparazione molto più alti.

Perché non rimandare

Rispettare il tagliando auto è solo questione di buon senso. Una macchina controllata consuma meno, dura più a lungo e mantiene un valore di mercato più alto. Prima di un viaggio lungo o delle vacanze, fissare un controllo completo è la scelta più intelligente. Partire sapendo che pneumatici, freni, liquidi e luci sono a posto permette di affrontare la strada senza pensieri inutili. E quando arriva il momento di rivendere l’auto, un libretto manutenzioni in regola fa sempre la differenza.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati