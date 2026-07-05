Tragedia nel Sesia a Romagnano: padre e zio muoiono nel tentativo di salvare una ragazzina

Due uomini di circa 40 anni sono morti oggi, domenica 5 luglio, nel fiume Sesia all’altezza di Romagnano Sesia, dopo essersi tuffati per soccorrere una ragazzina in difficoltà. La tragedia si è consumata nel pomeriggio davanti agli occhi di numerose persone che stavano trascorrendo alcune ore lungo il corso d’acqua per trovare refrigerio dal caldo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, la ragazzina si trovava su una roccia in mezzo al fiume e non riusciva più a rientrare sulla riva. Alcuni testimoni riferiscono che sarebbe finita in acqua e si sarebbe trovata in una situazione di pericolo. Sta di fatto che per salvarla si sono gettati nel Sesia due uomini, identificati come il padre e lo zio della giovane, entrambi di origine straniera.

Il disperato tentativo di salvataggio

I due adulti si sono avventurati tra le acque del fiume nel tentativo di raggiungere la ragazzina, ma qualcosa è andato storto. Le prime ipotesi fanno pensare che possano essere stati messi in difficoltà da qualche fondale più profondo di quello che pensavano, e che probabilmente non sapessero nuotare. Nel giro di pochi istanti sono scomparsi sott’acqua senza più riemergere.

Anche alcune persone presenti hanno tentato un disperato intervento per salvarli. Uno dei soccorritori ha raccontato quanto accaduto con un messaggio pubblicato sui social: «Abbiamo provato di tutto io e un altro ragazzo, ma è stato troppo tardi il nostro intervento. Purtroppo i due signori, dopo averli tirati fuori, erano da troppo tempo sott’acqua. Abbiamo provato a rianimarli ma niente… che disgrazia…». Nonostante ogni tentativo, per entrambi non c’è stato nulla da fare. La ragazzina è poi stata messa in salvo.

Dolore e accertamenti in corso

La madre della ragazzina, che è incinta, ha accusato un grave stato di shock dopo aver assistito alla tragedia. I vigili del fuoco hanno provveduto al suo trasporto in elicottero insieme alle altre figlie, affinché potesse ricevere assistenza sanitaria e psicologica.

Le operazioni di soccorso e i rilievi sono proseguiti per diverso tempo lungo il Sesia. Al momento non sono ancora state rese note le generalità delle due vittime. Spetterà ora agli accertamenti delle autorità ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e chiarire ogni dettaglio di una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità di Romagnano Sesia e tutte le persone presenti lungo il fiume in quel drammatico pomeriggio di domenica.

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