CronacaFuori zona
Cosparge la compagna di gasolio e prova a incendiarla: arrestato per tentato omicidio
La tragedia è stata evitata grazie all’intervento di un amico presente nell’abitazione, che ha bloccato l’aggressore fino all’arrivo dei carabinieri.
Ha cosparso la compagna di gasolio e ha tentato di darle fuoco al termine di una violenta lite. È accaduto nella notte tra sabato 4 e domenica 5 luglio a San Bernardo, frazione di Ivrea, dove un uomo di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. Decisivo l’intervento di un amico della coppia, presente nell’abitazione, che è riuscito a impedire il gesto prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.
Secondo la ricostruzione degli investigatori, la discussione tra i conviventi è rapidamente degenerata. Il 47enne, cittadino moldavo, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol, ha preso una tanica di gasolio e ha versato il liquido infiammabile sulla donna. Poco dopo ha impugnato un accendino con l’intenzione di appiccare il fuoco.
Il coraggio di un amico evita il peggio
A fermare l’aggressione è stato un amico della coppia, che si trovava in casa al momento dei fatti. L’uomo si è frapposto tra i due ed è riuscito a bloccare il braccio del 47enne, impedendogli di utilizzare l’accendino. Nel frattempo la vittima ha chiamato il numero di emergenza 112, consentendo ai carabinieri di intervenire in pochi minuti.
I militari hanno immobilizzato l’uomo e sequestrato l’accendino, evitando conseguenze ancora più gravi. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite. Su disposizione della Procura di Ivrea, il 47enne è stato trasferito nella casa circondariale cittadina, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria con l’accusa di tentato omicidio. Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto all’interno dell’abitazione. Lo riporta l’Ansa.
Foto d’archivio
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