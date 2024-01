Utensili professionali: boom di richieste online per i trapani a colonna

Nell’ambito delle attività di lavorazione del legno, del metallo e di altri materiali, l’uso di strumenti appropriati riveste un ruolo di fondamentale importanza.

Uno di questi strumenti, ampiamente utilizzato sia in contesti professionali che hobbistici, è il trapano a colonna. Questo dispositivo meccanico versatile si è affermato nel corso del tempo come una risorsa indispensabile per una vasta gamma di applicazioni.

A questo proposito, per individuare in modo semplice e veloce il miglior trapano a colonna è possibile rivolgersi a uno store specializzato, che propone un'ampia varietà di modelli, tutti selezionati tra le proposte dei migliori marchi commercio, come Fein, Fervi, LTF e Serrmac.

Le caratteristiche principali dei trapani a colonna

Il trapano a colonna è un utensile che può avere dimensioni medie, adeguandosi a un banco di lavoro, oppure può arrivare fino a grandi dimensioni come quelle dei modelli da pavimento, usati per lo più per carotaggi e operazioni impegnative.

I materiali di altissima qualità, con i quali sono realizzati i migliori modelli, consentono di poter contare su dispositivi che durano nel tempo, robusti anche se si ha a che fare con la lavorazione di oggetti in metallo. Ma sarà anche importante cercare il giusto compromesso tra potenza e precisione: si possono infatti fare lavori semplici come forare una lastra di metallo o più minuziosi come creare un foro perfetto su una tavola di legno.

Alcuni modelli per carotare, ad esempio, si presentano compatti ma molto precisi, con mandrino adattabile alla superficie e liquido di raffreddamento, oltre che base magnetica; il regolatore è un supporto fondamentale, che permette all’operatore di avere una diversa inclinazione della punta a seconda del tipo di lavoro da svolgere, adattandosi alla superficie.

È possibile trovare trapani a colonna che permettono regolazioni della velocità di rotazione, che a seconda della tipologia di punta e di precisione richiesta possono permettere di personalizzare il lavoro. Molti trapani possiedono anche una protezione automatica nel caso si verifichi un sovraccarico.

Un braccio snodato, che permette all’utensile di muoversi orizzontalmente e verticalmente, rappresenta un elemento in più di versatilità. Esistono anche trapani a colonna che hanno già integrato uno schermo protettivo in materiali elastici ma robusti, come il policarbonato. Altri ancora aggiungono l’illuminazione diretta sul piano di lavoro.

I trapani a colonna da pavimento sono invece dotati di tavola porta-pezzi che adegua il movimento al pezzo da forare o su cui, comunque, poter intervenire. L’altezza del braccio può raggiungere circa i 20 cm da terra.

I motori elettrici trifase permettono di far funzionare correttamente sia i trapani a colonna stazionari, che radiali. I primi sono sostanzialmente fissi e si adattano perfettamente a lavorazioni dove serve forza e vi sono materiali ingombranti, mentre i secondi sono quelli con sbraccio e vanno bene anche per opere di precisione.

I diversi modelli di trapani a colonna

La trasmissione a cinghia o a pulegge, le impugnature ergonomiche e agevoli e la precisione di rotazione con qualunque tipo di punta e materiale, fanno dei trapani a colonna quelli più scelti da chi deve agire in maniera puntuale e rapida.

Alcuni modelli presentano anche tavole girevoli con diversi tipi di punte per azioni differenti: fresatura, maschiatura e foratura ad esempio, con la presenza anche di dispositivi integrati per la refrigerazione che consentono di mantenere il metallo a temperature accettabili.

È possibile trovare anche modelli da terra, oltre che da banco, per lavorazioni di oggetti più grandi e impegnativi, senza dimenticare quelli con cambio meccanico o manuale. Si possono prediligere trapani a colonna a diverso voltaggio e con potenza adeguata al tipo di lavorazioni da eseguire.