Incendio nel Vercellese: in fiamme un campo di orzo e parte di un bosco. Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco.

Incendio nel Vercellese: in fiamme un campo di orzo e parte di un bosco

Incendio l’altro pomeriggio a Borgo d’Ale, in una zona compresa tra via Cella e via Montagne, intorno alle 16.30. Le fiamme hanno interessato un campo coltivato a orzo e una porzione di bosco adiacente, minacciando di estendersi rapidamente a causa delle alte temperature e della vegetazione secca.

Sul posto sono immediatamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris e quella volontaria di Santhià, che hanno lavorato con tempestività per circoscrivere e spegnere il rogo. Grazie al loro intervento rapido ed efficace, l’incendio è stato completamente domato prima che potesse raggiungere le aree circostanti o causare danni maggiori.

LEGGI ANCHE: Vettura in fiamme lungo l’autostrada: rogo spento dai vigili del fuoco

Indagini sulle origini del rogo

Non si segnalano feriti, né danni a edifici o abitazioni. Le cause del rogo sono al momento in fase di accertamento, ma non si esclude l’ipotesi accidentale, favorita dalle elevate temperature estive.

L’episodio riporta l’attenzione sull’importanza della prevenzione degli incendi nelle zone agricole e boschive, soprattutto nei mesi più caldi. Le autorità invitano alla massima prudenza e ricordano che è vietato accendere fuochi all’aperto o abbandonare materiali infiammabili in prossimità di campi e boschi.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook