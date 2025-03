Vacanze con il cane: consigli per viverle all’insegna della serenità (e della salute di Fido)

La primavera è alle porte e con lei arriva anche il momento di iniziare a pensare alle vacanze. Come muoversi nel momento in cui si condivide la quotidianità con un cane? Soprattutto se si tratta del primo viaggio, è normale avere la mente affollata di interrogativi.

Perfetto! Nelle prossime righe, abbiamo preparato per te un elenco di consigli che fanno la differenza per quanto riguarda la gestione delle vacanze con il tuo amico a 4 zampe all’insegna di serenità e di tutela della sua salute.

Scegli bene la meta

Può sembrare un consiglio banale, ma se ci si ferma a riflettere è facile rendersi conto che, alla fine, non lo è poi così tanto. Esattamente come si fa con le persone di famiglia, soffermandosi sui loro gusti, le loro inclinazioni e le problematiche, così si dovrebbe fare con il cane in fase di scelta della meta dove andare in vacanza.

Il mare è considerato un’alternativa universalmente valida e non dovrebbe essere così.

Esistono, al netto della possibilità di accedere, oggi come oggi, a stabilimenti ottimamente attrezzati, dei cani che hanno paura dell’acqua.

Fai un giro dal veterinario

Prima di partire per le vacanze, è essenziale fare un giro dal veterinario. Il consulto con tale professionista è fondamentale sia per accertarsi della regolarità del calendario vaccinale, sia per farsi eventualmente consigliare dei trattamenti non farmacologici per favorire la tranquillità del proprio cane, esigenza che può rivelarsi centrale quando, per esempio, si è in procinto di partire per la prima vacanza assieme.

L’importanza dell’idratazione

Iniziamo a entrare nel vivo dei consigli specifici da seguire durante la vacanza con il proprio cane. Soprattutto se è previsto un viaggio in macchina, con tutto quello che ne può conseguire dal punto di vista dei tempi in coda, magari sotto il sole, è essenziale predisporre tutto il necessario per l’idratazione.

Esistono in commercio a pochi euro comodissime ciotole pieghevoli che fanno la differenza da questo punto di vista. Le si conserva in borsa e le si tira fuori al bisogno quando il proprio amico è assetato.

Attenzione alle gite fuori porta

Dopo un anno di sgambamenti solo in area cani nel week end e di passeggiate veloci la sera, è innegabile che sia meraviglioso vedere il proprio cane correre libero durante le gite fuori porta mentre si è in vacanza.

Tutto vero, ma è molto importante fare attenzione: se possibile, è il caso di evitare i luoghi dove la vegetazione è alta o a carattere arbustivo. Si tratta, infatti, degli habitat più amati dalla zecca cane, un parassita che, come tutti sanno, può rivelarsi fatale per il proprio amico a 4 zampe.

Si tratta di luoghi da evitare a meno di non armarsi di pazienza mettendosi alla ricerca dei parassiti.

Forse più complessa è la loro rimozione, che richiede un alto livello di precisione. La zecca, infatti, va afferrata con una pinzetta – va benissimo quella per le sopracciglia – avendo cura di restare il più aderenti possibili alla cute.

Nel frattempo, è essenziale impegnarsi per non schiacciarne il corpo, onde prevenire il rischio del rigurgito, che peggiorerebbe solo la situazione.

Come scegliere la struttura dove soggiornare

A questo punto, mancano i consigli su come scegliere la struttura dove soggiornare. Il consiglio è di prenotare facendo riferimento ai portali specializzati in proposte dog friendly.

Un conto, infatti, è consentire l’accesso in struttura ai cani, un altro è rendere il loro tempo piacevole.

Al di là di questo importante aspetto, le strutture dog friendly sono da prendere in considerazione anche perché, molto spesso, offrono interessanti convenzioni con stabilimenti balneari dove Fido ha tutti i comfort.

Queste realtà, molto spesso, sono caratterizzate da servizi di massima qualità in generale, in quanto attenti alle esigenze di un ampio numero di persone.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook