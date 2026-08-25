Borgosesia, previsioni meteo del 26 agosto 2026
Meteo Borgosesia: mercoledì 26 agosto tra nubi e schiarite, 27°C e niente pioggia. Venerdì possibile pioggia, sabato sole.
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BORGOSESIA – Il meteo a Borgosesia per mercoledì 26 agosto sarà caratterizzato da una situazione variabile, con nubi sparse alternate a schiarite nel corso della giornata. Le condizioni resteranno nel complesso asciutte, senza precipitazioni previste, mentre le temperature torneranno su valori più miti. La temperatura massima raggiungerà i 27°C, mentre la minima si fermerà a 18°C. I venti saranno deboli e non sono previste allerte meteo.
Mattino: nubi sparse e clima fresco
La giornata inizierà con una situazione meteorologica variabile. Su Borgosesia e sulla Valsesia si alterneranno annuvolamenti e momenti di schiarita, senza fenomeni precipitativi. Le temperature partiranno dai 18°C della notte e delle prime ore del mattino, garantendo un avvio di giornata fresco e gradevole. I venti saranno deboli da Nord, senza particolari rinforzi.
Pomeriggio: schiarite e 27°C
Nel corso del pomeriggio le condizioni resteranno variabili, ma potranno prevalere maggiormente le schiarite. La temperatura salirà fino a raggiungere i 27°C, mentre la ventilazione resterà debole, con provenienza da Sud-Sudest. Non sono previste precipitazioni e il quadro meteorologico rimarrà quindi favorevole alle attività all’aperto. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.380 metri.
Sera: più nuvole, ma niente pioggia
Verso sera la nuvolosità potrebbe tornare a farsi più presente, soprattutto sulle zone pedemontane e alpine. Per Borgosesia, tuttavia, non sono previste piogge e il tempo dovrebbe mantenersi asciutto. La copertura nuvolosa potrà diventare localmente più compatta, ma senza un peggioramento significativo.
Tendenza meteo Borgosesia
- Giovedì 27 agosto: la situazione resterà variabile, con alternanza tra annuvolamenti e schiarite;
- Venerdì 28 agosto: è atteso un peggioramento con la possibilità di piogge leggere, in un contesto più instabile;
- Sabato 29 agosto: il tempo dovrebbe migliorare nettamente, con una giornata soleggiata e più stabile.
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