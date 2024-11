A Ghemme parte una raccolta di firme contro il centro migranti. Il passaparola lanciato sui social, si inizia giovedì mattina.

Tempo un paio di giorni dopo l’annuncio ufficiale e già a Ghemme si organizza una raccolta di firme contro l’apertura di un centro per l’accoglienza di migranti. L’iniziativa è partita sui social e si sta diffondendo a suon di condivisioni.

«A seguito di una lunga discussione con diversi residenti del nostro comune circa il centro di accoglienza per extracomunitari sito in via Vittorio Veneto 1 (vicino alle scuole), sviluppato dalla società denominata “Cooperativa Sociale Sanitalia Service”, si è evinto che, considerate le problematiche in cui versa la nostra nazione al riguardo del medesimo argomento, non sarà la benvenuta nel nostro paese». Così si legge in un post firmato da Edoardo Squintone ma rilanciato da più altre cinquanta persone.

Il riferimento è il progetto di attivare un centro di accoglienza che nei prossimi mesi dovrebbe arrivare a ospitare 46 migranti. Un’iniziativa che è passata dalla Prefettura di Novara e, come ha sottolineato il sindaco Mirko Barbavara, «non c’è alcun modo di trattare: vorrei precisarlo perché qualcuno afferma che gli amministratori precedenti non avevano dato il permesso, mentre noi sì».

Giovedì mattina banchetto in piazza Castello

Ma in paese c’è chi ha intenzione di fare sentire il proprio dissenso. «Sono a chiedere – si legge sempre sul post – una raccolta firme per tutti i residenti del comune di Ghemme che vorranno sostenere l’ordine e la tranquillità della nostra comunità. Quindi, cari ghemmesi, potrete avere la possibilità di dare il vostro contributo a tal proposito i giorni giovedì 21 novembre dalle 9 alle 12 presso la piazza Castello (durante il mercato) e sabato 23 novembre dalle 9 alle 12 in piazza Antonelli (piazza della chiesa), inoltre potrete trovare la stessa opportunità di firma anche nelle attività locali».

