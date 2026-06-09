Addio a Mario Calcagno, storico volto della ristorazione a Cavallirio

È morto all’età di 80 anni Mario Calcagno, storico imprenditore della ristorazione molto conosciuto tra Cavallirio, Romagnano e il Novarese. Lascia la moglie Rosa, i figli Barbara, Claudia e Fabrizio, i nipoti Giorgia, Federico, Filippo e Lorenzo, oltre ai fratelli e ai numerosi amici che negli anni lo hanno conosciuto attraverso il suo lavoro. Il funerale è stato celebrato la scorsa settimana nella chiesa parrocchiale di Cavallirio.

Per tantissime persone il nome di Mario Calcagno era legato soprattutto alla storica pizzeria “Il Chiodo”, attività che per anni ha rappresentato un punto di riferimento in paese. Un locale conosciuto e frequentato da intere generazioni, dove il titolare aveva saputo costruire un rapporto diretto con i clienti grazie al carattere cordiale e alla passione per il proprio lavoro.

Una vita dedicata alla ristorazione

Nel corso della sua lunga attività professionale, Calcagno aveva gestito anche il ristorante “Il girasole”, situato nelle vicinanze del casello autostradale di Romagnano. Una struttura che nel tempo era diventata una tappa apprezzata sia dai residenti sia da chi transitava nella zona per motivi di lavoro o turismo.

La sua esperienza nel settore della ristorazione e dell’accoglienza si era inoltre estesa ad altre strutture alberghiere tra il Novarese e il lago d’Orta. Un percorso professionale costruito con sacrificio e impegno quotidiano, che gli aveva permesso di diventare un volto molto noto e stimato nel territorio.

Il ricordo della comunità

La notizia della scomparsa di Mario Calcagno si è rapidamente diffusa nelle ultime ore tra amici, ex clienti e conoscenti. In tanti ricordano la disponibilità, l’attenzione verso le persone e la capacità di creare ambienti familiari nei locali che aveva gestito nel corso degli anni.

Con la sua morte Cavallirio perde uno dei protagonisti storici della ristorazione locale, una figura che ha lasciato un segno importante nel tessuto sociale del territorio. Attorno alla famiglia si sta stringendo in queste ore l’abbraccio della comunità, pronta a rendergli omaggio durante le esequie in programma questo pomeriggio.

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