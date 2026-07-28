Addio a Veronica Armani, oggi l’ultimo saluto all’imprenditrice dei mobili

Viene celebrato oggi, martedì 28 luglio, alle 14.30 il funerali di Veronica Armani, morta improvvisamente sabato 25 luglio nella sua abitazione di Carpignano Sesia. La scomparsa della 60enne ha suscitato profondo cordoglio in paese e nel Novarese, dove era conosciuta per il suo impegno nell’arte, nella cultura e nell’associazionismo.

Un punto di riferimento per arte e cultura

Oltre al lavoro nella storica azienda di famiglia, Armani Arredamenti, Veronica Armani aveva dedicato gran parte della sua vita alla promozione culturale. Per anni ha seguito la galleria d’arte “Spazio Vivace” di Novara, contribuendo alla valorizzazione di numerosi artisti.

La sua passione si è tradotta anche nell’organizzazione di mostre e allestimenti in importanti sedi cittadine, tra cui il Castello e la Provincia, collaborando con Elena Foti e con diverse realtà del territorio. Un’attività che le ha fatto guadagnare stima e affetto.

Il ricordo delle associazioni

Tra i messaggi più sentiti c’è quello di Elia Impaloni, presidente di Liberazione Speranza, che ha ricordato la sensibilità, la disponibilità e la capacità di Veronica di creare un legame autentico tra arte, cultura e impegno sociale.

Anche la Pro loco di Carpignano Sesia, di cui era vicepresidente da tre anni, ha espresso il proprio dolore. Il presidente Bruno Rappo ha sottolineato come la sua generosità e le sue competenze abbiano rappresentato un valore prezioso per l’associazione.

Oggi l’ultimo saluto

La cerimonia funebre riunirà familiari, amici e quanti hanno condiviso con Veronica percorsi professionali, culturali e di volontariato. La comunità si stringe attorno alla famiglia in un momento di grande dolore.

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