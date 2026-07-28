Giovane donna trovata senza vita sotto il ponte della Pistolesa

Una giovane donna è stata trovata senza vita nella prima mattinata di oggi, martedì 28 luglio, alla base del ponte di Pistolesa, che collegha Veglio a Valdilana. L’allarme è stato dato da alcuni passanti che hanno notato un veicolo fermo nei pressi del viadotto. Sul posto sono intervenuti rapidamente carabinieri e vigili del fuoco, che hanno avviato le ricerche culminate nel drammatico ritrovamento del corpo.

L’allarme all’alba

Le operazioni sono iniziate nelle prime ore della giornata, quando la presenza del mezzo parcheggiato vicino al ponte ha insospettito alcune persone di passaggio. La segnalazione ha fatto scattare l’intervento dei soccorritori e delle forze dell’ordine.

Dopo una rapida perlustrazione dell’area sottostante il viadotto, è stato individuato il corpo della donna. Al momento non sono state rese note le sue generalità, anche se le prime informazioni indicano che la vittima è una giovane.

Indagini per ricostruire i fatti

L’area è stata messa in sicurezza per consentire ai carabinieri di svolgere tutti gli accertamenti necessari. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili a ricostruire con precisione quanto accaduto e a chiarire ogni aspetto della vicenda.

La notizia ha suscitato profonda impressione nel Biellese, dove il tragico ritrovamento ha richiamato l’attenzione di residenti e curiosi. Le attività investigative proseguono, mentre si attende l’identificazione ufficiale della vittima e la comunicazione degli ulteriori sviluppi dell’inchiesta.

Foto d’archivio

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