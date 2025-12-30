Aggressione all’ospedale di Borgomanero: operatrice sanitaria ferita nel parcheggio. La donna aveva appena finito il suo turno di lavoro.

Nuovo episodio di violenza ai danni del personale sanitario. L’ennesimo caso si è verificato nella tarda serata di domenica 28 dicembre, all’ospedale “Santissima Trinità” di Borgomanero.

Intorno alle 22.30 un’operatrice sanitaria, che aveva appena terminato il proprio turno di lavoro, si stava dirigendo verso il parcheggio per raggiungere l’auto quando è stata improvvisamente aggredita da tre persone. Si trattava di due uomini e una donna, tutti già noti alle forze dell’ordine. Secondo quanto ricostruito, sarebbe stata la donna a colpire fisicamente l’operatrice.

L’intervento della security

L’episodio si è consumato nell’area antistante la direzione medica dell’ospedale. A intervenire per primi sono stati gli addetti alla vigilanza privata Allsystem, in servizio presso il pronto soccorso, che hanno immediatamente dato l’allarme e nel frattempo sono riusciti a individuare i tre responsabili.

Pochi istanti dopo sono giunti sul posto i carabinieri, che hanno bloccato e fermato le tre persone coinvolte nell’aggressione. L’operatrice sanitaria ha riportato ferite tali da rendere necessaria una prognosi di alcuni giorni.

