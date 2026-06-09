Tragedia sfiorata al lido di Gozzano: 16enne recuperato dall’acqua e portato al Cto

Momenti drammatici nel pomeriggio di oggi al lido di Gozzano, sul lago d’Orta, dove un ragazzo di circa 16 anni è stato recuperato dall’acqua dopo un principio di annegamento. L’allarme è scattato intorno alle 16.25. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, l’elisoccorso partito da Borgosesia e il personale sanitario dell’equipe medicalizzata di Borgomanero. Il giovane, al momento del recupero, era incosciente ed è stato trasferito in elicottero al Cto di Torino.

I primi soccorsi sulla spiaggia

Provvidenziale si è rivelata la presenza di un infermiere tra le persone che si trovavano al lido al momento dell’emergenza. L’uomo è intervenuto immediatamente appena il ragazzo è stato riportato a riva, iniziando senza perdere tempo le manovre di rianimazione.

Determinante anche l’utilizzo del defibrillatore Dae presente nell’area. I primi minuti sono stati fondamentali per mantenere in vita il giovane in attesa dell’arrivo dei soccorritori del 118. Attorno alla spiaggia si sono vissuti momenti di forte apprensione tra i presenti, molti dei quali hanno assistito alla scena in silenzio.

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L’arrivo dell’elisoccorso da Borgosesia

Pochi minuti dopo l’allarme sono arrivati sul posto i sanitari dell’equipe medicalizzata del 118 di Borgomanero, supportati dall’elisoccorso decollato dalla base di Borgosesia. I medici hanno proseguito le manovre di stabilizzazione direttamente sul lido.

Considerate le condizioni del ragazzo, è stato disposto il trasferimento urgente al Cto di Torino. Il giovane è stato caricato a bordo dell’elicottero e trasportato nel capoluogo piemontese per ulteriori cure e accertamenti specialistici. Al momento l’intervento risulta ancora in corso.

Paura sul Lago d’Orta

L’episodio ha scosso profondamente i presenti e l’intera comunità locale. Il lido di Gozzano, molto frequentato durante la stagione estiva, si è trasformato in pochi istanti in teatro di una corsa contro il tempo per salvare la vita del ragazzo.

Ancora da chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. Saranno gli accertamenti delle autorità e dei soccorritori a ricostruire quanto successo nelle acque del Lago d’Orta. Intanto resta forte la speranza che il giovane possa riprendersi dopo le drammatiche fasi del soccorso.

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