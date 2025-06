Aggressione al pronto soccorso di Borgomanero: attimi di paura. Un uomo ha minacciato la guardia giurata. Intervento tempestivo dei carabinieri.

Aggressione al pronto soccorso di Borgomanero: attimi di paura

Notte di tensione al pronto soccorso dell’ospedale “Santissima Trinità” di Borgomanero. Tra le 3 e le 4 del mattino di ieri, domenica 15 giugno, un uomo, trasportato in ambulanza per cause ancora da chiarire, ha improvvisamente dato in escandescenza una volta giunto in ospedale.

Secondo quanto riferito, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha iniziato a manifestare un comportamento aggressivo, scagliandosi contro la porta d’ingresso del pronto soccorso e affrontando a viso aperto la guardia giurata in servizio. Durante il violento alterco, sono volate anche minacce di morte nei confronti del vigilante.

L’intervento dei carabinieri

Nonostante la pericolosità della situazione e la forte tensione, la guardia giurata ha mantenuto sangue freddo e, forte della propria esperienza, è riuscita a gestire l’uomo, evitando che l’aggressione degenerasse ulteriormente o coinvolgesse il personale sanitario presente in triage. L’arrivo tempestivo dei carabinieri, giunti sul posto con due pattuglie, ha poi permesso di mettere fine all’episodio senza gravi conseguenze.

Il soggetto è stato fermato e successivamente allontanato dalla struttura. Rimangono forti lo spavento e la preoccupazione tra i pazienti e i familiari presenti in quel momento al pronto soccorso.

