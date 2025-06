Annullato per problemi tecnici il Maggiora Motocross Festival. Erano attesi i campioni del passato. Il rammarico degli organizzatori: «Stiamo già lavorando per un prossimo evento».

«A causa di imprevisti problemi logistici siamo costretti a rinviare a data da definire il Maggiora Motocross Festival e lo Shakedown previsti dal 27 al 29 giugno». Il comunicato è stato pubblicato mercoledì: un’amara sorpresa per gli amanti delle moto, perché tutto era pronto e annunciato da settimane.

Tutto cancellato. «La nostra determinazione non si ferma qui – riprendono in un comunicato gli organizzatori -. Stiamo già lavorando dietro le quinte per risolvere le problematiche e faremo il possibile per riprogrammare il festival al più presto».

Un raduno di glorie del passati

Alex Puzar, Gautier Paulin e Christophe Pourcel erano alcuni dei tanti protagonisti annunciato per l’evento che avrebbe dovuto svolgersi nell circuito del “Maggiora Park” in occasione del “Maggiora Motocross Festival”. Un grande evento per gli appassionati voluto come sempre da Stefano Avandero che ha rilanciato il Mottaccio del Balmone.

“Maggiora Motocross Festival” era stato pensato per unire tutte le tipologie di piloti: epoca, minicross, 125, 2 tempi, 4 tempi, professionisti o semplici amatori della domenica. Tutti insieme in pista a condividere la passione per questo sport. Erano stati gli stessi protagonisti nei giorni scorsi a promuovere la loro presenza.

Lo scorso anno Stefano Avandero, patron del Maggiora Park, aveva proposto una prestigiosa gara di motocross con i campioni del passato. Quest’anno il format era stato ritoccato e si era deciso di puntare su una gara dove i campioni del passato si sarebbero confrontati in una gara aperta a tutti con diversi tipi di moto. Ma tutto è stato cancellato e rimandata a data da destinarsi.

