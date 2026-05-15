Anziano salvato dai carabinieri: aveva la pistola puntata alla testa

Un messaggio inviato a un carabiniere di sua conoscenza ha fatto scattare l’allarme nel primo pomeriggio di martedì 13 maggio. Poche parole, sufficienti però a far capire la gravità della situazione: un uomo di 86 anni stava annunciando l’intenzione di togliersi la vita.

Il militare ha avvisato subito la centrale operativa. In pochi minuti sono state inviate a Massino Visconti due pattuglie: una dell’Aliquota radiomobile di Arona e una della Stazione di Lesa. Ogni minuto poteva essere decisivo.

La corsa dentro l’abitazione

Arrivati davanti alla casa dell’anziano, i carabinieri hanno trovato gli accessi chiusi. Per entrare hanno dovuto forzare prima il cancello del cortile, poi la porta dell’abitazione. Una volta dentro, hanno raggiunto rapidamente la camera matrimoniale.

L’uomo era disteso sul letto. In mano aveva una pistola a tamburo, puntata contro la testa. L’arma era carica con cinque cartucce. Nella stanza era stato lasciato anche un biglietto manoscritto rivolto alla moglie e ai familiari.

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Il gesto che ha evitato la tragedia

A evitare il peggio è stato l’intervento di un appuntato della Radiomobile di Arona. Con sangue freddo è riuscito ad avvicinarsi all’86enne e a strappargli l’arma dalle mani prima che potesse fare fuoco. Un’azione rapida, compiuta in una situazione di massima tensione.

La pistola, regolarmente denunciata, è stata sequestrata in via cautelativa. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale del 118, chiamati a supporto dell’operazione di soccorso.

Il trasporto in ospedale

Dopo il salvataggio, l’anziano è stato affidato alle cure dei sanitari. Secondo quanto appreso, l’uomo soffrirebbe di depressione collegata a una grave malattia diagnosticata di recente, circostanza che avrebbe aggravato il suo stato emotivo.

L’86enne è stato accompagnato all’ospedale Santissima Trinità di Borgomanero per gli accertamenti e l’assistenza necessaria.

Foto d’archivio

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