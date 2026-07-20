Auto fuori strada nella notte: cinque persone ferite tra Fara Novarese e Barengo

Nel cuore della notte tra sabato 18 e domenica 19 luglio un’auto è uscita di strada sulla strada provinciale 20, nel tratto compreso tra Fara Novarese e Barengo. A bordo viaggiavano cinque persone, rimaste ferite nell’impatto contro alcune piante ai margini della carreggiata. Tutti gli occupanti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.

Schianto lungo la provinciale

L’incidente si è verificato lungo l’arteria che collega i due comuni del Novarese. Per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del veicolo, che è uscito dalla carreggiata terminando la propria corsa contro gli alberi.

L’urto è stato particolarmente violento e ha provocato il ferimento di tutti i cinque occupanti. Le prime informazioni indicano che nessuno ha riportato conseguenze gravi, pur rendendo necessario il trasferimento in ospedale per accertamenti e cure.

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I soccorsi sul posto

La macchina dei soccorsi si è attivata rapidamente con l’arrivo delle ambulanze del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti prima del trasporto nei pronto soccorso della zona.

Fondamentale anche l’intervento dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di estrazione delle persone rimaste bloccate all’interno dell’abitacolo dopo lo schianto.

Accertamenti sulla dinamica

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’uscita di strada e chiarire le cause dell’accaduto. Gli accertamenti proseguono per definire tutti gli elementi dell’incidente, mentre la circolazione è stata gestita durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

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