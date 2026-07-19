Si tuffa dal pedalò e non riemerge: muore un uomo di trent’anni

Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 19 luglio, nelle acque del lago di Viverone, dove un uomo sulla trentina ha perso la vita dopo essere scomparso durante un bagno. L’incidente è avvenuto a pochi metri dalla riva, mentre si trovava insieme ad alcuni amici a bordo di un pedalò. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, personale sanitario del 118, carabinieri e polizia locale.

L’allarme è stato lanciato immediatamente dai presenti, che hanno visto il giovane finire in acqua senza più riemergere. Da quel momento è partita una complessa macchina dei soccorsi, con l’obiettivo di individuare il disperso nel minor tempo possibile.

Ricerche in acqua

Le operazioni hanno impegnato numerose squadre specializzate. I vigili del fuoco hanno raggiunto il lago con l’elicottero Drago, i sommozzatori del comando di Torino, gommoni e moto d’acqua, concentrando le ricerche nell’area in cui l’uomo era stato visto per l’ultima volta.

Per circa un’ora le squadre hanno scandagliato il fondale davanti agli occhi di molti bagnanti, famiglie e visitatori presenti sulle rive del lago. L’apprensione è cresciuta con il passare dei minuti, fino al ritrovamento del corpo.

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Inutili i tentativi di salvarlo

Una volta riportato a riva, il personale del 118 ha avviato immediatamente le manovre di rianimazione. Ogni tentativo, però, si è rivelato inutile e i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso del trentaduenne.

Secondo le prime informazioni, l’uomo stava trascorrendo la giornata con due amici. Dopo un breve giro sul pedalò, il gruppo aveva deciso di fermarsi per fare il bagno. Per cause ancora in fase di accertamento, il giovane non è più riemerso. Le sue generalità non sono state ancora rese note. I carabinieri, con il supporto della polizia locale, stanno svolgendo gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica della tragedia.

Foto redazione

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